Доставка пенсий на дом: что важно знать получателям

Пенсии на дому в Литве получают около 120 000 человек.
В Аникщяй, Друскининкай, Клайпеде, Кретинге и Вилкавишкисе с января пенсию доставляют почтальоны „Литовской почты“, в Каунасе и Ширвинтос – компания Bastaras, в Молетасе и Скуодасе – Rausidas. В других регионах поставщики услуги не менялись.
„Содра“ напоминает, что рабтники „Литовской почты“, Bastaras или Rausidas должны предъявлять удостоверение.
Получатель пенсии также должен предъявить действующее удостоверение личности и подписаться на квитанции. Работники, приносящие пенсии, не предлагают больше никакие услуги.
Если по какой-то причине получатель не получил пенсию, он должен звонить по номеру „Содры“ +370 5 250 0883.
Пенсию на дом могут доставлять людям старше 80 лет или тем, кто нуждается в уходе. Кроме того, ее наличными получают люди, живущие там, где нет возможности обналичить деньги, кроме того, пенсию на дому получают люди, которые вышли на пенсию до декабря 2009 года.
Доставку пенсий на дом оплачивает „Содра“ – в прошлом году эта услуга стоила 8,5 млн. евро.