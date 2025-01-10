Доставка пенсий на дом: что важно знать получателям

Пенсии на дому в Литве получают около 120 000 человек.

В Аникщяй, Друскининкай, Клайпеде, Кретинге и Вилкавишкисе с января пенсию доставляют почтальоны „Литовской почты“, в Каунасе и Ширвинтос – компания Bastaras, в Молетасе и Скуодасе – Rausidas. В других регионах поставщики услуги не менялись.

„Содра“ напоминает, что рабтники „Литовской почты“, Bastaras или Rausidas должны предъявлять удостоверение.

Получатель пенсии также должен предъявить действующее удостоверение личности и подписаться на квитанции. Работники, приносящие пенсии, не предлагают больше никакие услуги.

Если по какой-то причине получатель не получил пенсию, он должен звонить по номеру „Содры“ +370 5 250 0883.