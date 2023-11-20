Дорожные службы уже разослали предупреждение: зима близко

Сложная дорожная обстановка — в среду и в четверг
В среду синоптики в некоторых районах прогнозируют снег. Ветер ночью слабый, днем переменный, 6-11 м/с. Температура ночью 4-9 градусов мороза, днем от минус 4 до минус 1, на взморье до 3 градусов тепла.
В четверг погода станет более мягкой. Во многих районах снег, морось, а днем снег, переходящий в дождь. Ветер юго-западный, западный, 15-20 м/с, на побережье порывы до 25 м/с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, на побережье 0-2 градуса тепла, днем 3-8 градусов тепла.
Много снега в конце месяца
"В течение следующей недели, скорее всего, снежный покров образуется по всей стране, а к концу месяца, по прогнозам, его толщина местами достигнет 10-15 см", — написал он.
Однако в середине этой недели над Скандинавией временно усилится антициклон, что сделает погоду в Литве более холодной: ночью температура понизится до -5-8 °C, днем — до от 0 до -5 °C. В понедельник циклон пройдет по югу и юго-западу Литвы, и зона осадков (снег и гололедица) может достичь юго-западной части Литвы, в других местах вероятность осадков невелика.
В среду давление начнет расти, и воздух еще больше похолодает. Во второй половине недели ожидается перемещение атлантических циклонов из полярной части Северной Атлантики в сторону Скандинавии, и в четверг и пятницу до Литвы дойдут очень переменные воздушные массы с атмосферными фронтами.
Климатолог также отметил, что в последние десятилетия основными характеристиками сезона являются облачная, пасмурная погода и очень короткий световой день. Последнее зависит не только от периода между восходом и заходом солнца и высоты солнца над горизонтом, но и от общей освещенности, которая определяется облачностью (распространением), ее толщиной (и многослойностью), а также различными погодными явлениями, ухудшающими видимость, такими как: туман, дымка, мгла и т.д.
Сейчас продолжительность дня составляет чуть менее восьми с половиной часов, но к моменту достижения самого короткого периода суток (20-24 декабря) день сократится чуть более чем на час.
Дорожные службы уже готовятся к снегопаду
"В среду снежные облака достигнут Вильнюса. Одни бригады будут убирать снег, другие — продолжать другие важные работы, пока условия еще благоприятны", — сообщает Grinda. — "Мы уже некоторое время чистим мосты и виадуки по ночам, а на этой неделе зимнюю технику можно будет увидеть на улицах Вильнюса и днем. В настоящее время снег прогнозируется на утро четверга. При повышении температуры снег сменится мокрым снегом, а во второй половине дня — дождем. Переменчивая погода и сильный ветер сделают условия дорожного движения неблагоприятными", — предупреждает столичная компания Гринда.