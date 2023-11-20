Дорожные службы уже разослали предупреждение: зима близко

Сложная дорожная обстановка — в среду и в четверг

В среду синоптики в некоторых районах прогнозируют снег. Ветер ночью слабый, днем переменный, 6-11 м/с. Температура ночью 4-9 градусов мороза, днем от минус 4 до минус 1, на взморье до 3 градусов тепла.

В четверг погода станет более мягкой. Во многих районах снег, морось, а днем снег, переходящий в дождь. Ветер юго-западный, западный, 15-20 м/с, на побережье порывы до 25 м/с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, на побережье 0-2 градуса тепла, днем 3-8 градусов тепла.

Много снега в конце месяца

Рассматривая долгосрочный прогноз, климатолог доц. Гинтаутас Станкунавичюс также отметил, что в ближайшее время снег выпадет на всей территории Литвы.

"В течение следующей недели, скорее всего, снежный покров образуется по всей стране, а к концу месяца, по прогнозам, его толщина местами достигнет 10-15 см", — написал он.

