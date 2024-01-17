Дорожные службы предупреждают: в Вильнюс идет метель

Дорожные службы сообщают, что в Вильнюс идет метель.
"Будьте внимательными, выбирайте безопасную скорость. Время поездки планируйте с запасом (или по возможности перенесите встречи и поездки)", – сообщают дорожные службы.
Литовская дирекция автомобильных дорог сообщает, что поверхность основных дорог в стране мокрая, с колеями, местами, а на северо-востоке, на юго-западе и в Кайшядорском районе во многих местах, со слоем подтаявшего снега.
Поверхность дорог с мало интенсивным движением по всей стране с колеями, слоем накатанного, подтаявшего снега местами толщиной до 10 см.