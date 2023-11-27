Дорожные службы предупреждают — на дорогах скользко

По данным LAKD, вечером в понедельник наиболее сложные условия движения наблюдаются в Утенском и Вильнюсском районах: дороги местами покрыты спрессованным снегом и тонким слоем льда.

В других районах дороги с интенсивным движением в основном сухие. Однако, дороги регионального значения с низкой интенсивностью движения покрыты припорошены снегом, во многих местах до 10 см толщиной.

Водителей настоятельно просят учитывать состояние дорожного покрытия и двигаться с безопасной скоростью, а не с максимально разрешенной.