Дорожные службы предупреждают — на дорогах скользко

По данным LAKD, вечером в понедельник наиболее сложные условия движения наблюдаются в Утенском и Вильнюсском районах: дороги местами покрыты спрессованным снегом и тонким слоем льда.
В других районах дороги с интенсивным движением в основном сухие. Однако, дороги регионального значения с низкой интенсивностью движения покрыты припорошены снегом, во многих местах до 10 см толщиной.
Водителей настоятельно просят учитывать состояние дорожного покрытия и двигаться с безопасной скоростью, а не с максимально разрешенной.
По данным Гидрометеорологической службы, ближайшей ночь местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный, западный, 3-8 м/с, в восточных районах до 11 м/с. Минимальная температура воздуха от 6 до 11, местами до 14 градусов мороза.