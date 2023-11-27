Дорожные службы предупреждают — на дорогах скользко

 
ru.DELFI.lt
Plikledis
Plikledis
ФОТО: Adobe Stock

Дирекция автомобильных дорог Литвы (LAKD) предупреждает, что из-за гололедицы условия движения ближайшей ночью будут крайне сложными.

По данным LAKD, вечером в понедельник наиболее сложные условия движения наблюдаются в Утенском и Вильнюсском районах: дороги местами покрыты спрессованным снегом и тонким слоем льда.

В других районах дороги с интенсивным движением в основном сухие. Однако, дороги регионального значения с низкой интенсивностью движения покрыты припорошены снегом, во многих местах до 10 см толщиной.

Водителей настоятельно просят учитывать состояние дорожного покрытия и двигаться с безопасной скоростью, а не с максимально разрешенной.

По данным Гидрометеорологической службы, ближайшей ночь местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный, западный, 3-8 м/с, в восточных районах до 11 м/с. Минимальная температура воздуха от 6 до 11, местами до 14 градусов мороза.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии