Дорожные службы: на дорогах скользко, наиболее сложные дорожные условия в Вевисе и Таураге

Дорожные работники также говорят, что сильный снегопад по-прежнему создает сложные условия вождения в Пренай. Здесь дорожное покрытие национальных дорог очень скользкое.

В большинстве районов страны дорожная обстановка затруднена из-за продолжающегося снегопада, который местами перешел в мокрый снег и снег с дождем.

Поверхность национальных и региональных дорог меньшей загруженности в основном покрыта слоем рыхлого или укатанного снега толщиной до 10 сантиметров, местами имеются скользкие колеи.