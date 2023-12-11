Дорожные службы: на дорогах скользко, наиболее сложные дорожные условия в Вевисе и Таураге

Дорожные работники также говорят, что сильный снегопад по-прежнему создает сложные условия вождения в Пренай. Здесь дорожное покрытие национальных дорог очень скользкое.
В большинстве районов страны дорожная обстановка затруднена из-за продолжающегося снегопада, который местами перешел в мокрый снег и снег с дождем.
Поверхность национальных и региональных дорог меньшей загруженности в основном покрыта слоем рыхлого или укатанного снега толщиной до 10 сантиметров, местами имеются скользкие колеи.
По данным Гидрометеорологической службы, ночью во многих районах ожидаются осадки. Туман, морось, снег и местами гололед. Ветер переменного направления, в восточных районах до 11 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.