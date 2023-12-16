Дорожные служб предупреждают водителей о сложных условиях

"Большинство автомобилей на наших дорогах с передним приводом, поэтому при управлении таким автомобилем рекомендуется на скользкой дороге не злоупотреблять тормозами. Еще одна проблема – слишком небольшая сцепка при заносе. Сторонники экономичного вождения стараются ездить на более высокой скорости, но в экстремальной ситуации они не могут использовать момент оборота двигателя для обуздания автомобиля при заносе. На скользкой дороге выбирайте более низкую скорость (например, 4 вместо 5)", – пишут специалисты ЛДАД.