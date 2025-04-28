Дорожают услуги техосмотра: сколько будет стоить проверка автомобиля?

По данным ЛАБТ, цены на услугу индексируются каждый год с учетом информации Государственного агентства данных о средней зарплате и инфляции. По последним данным за март 2025 г. и были пересчитаны цены на услуги техосмотра, с июля они в среднем вырастут на 7%. В прошлом году цены на техосмотр не менялись, а на некоторые виды транспорта даже снизились.
До сих пор цены менялись только в том случае, если зарплаты повышали на 9% и/или изменение инфляции / дефляции равнялось или превышало 5%. По новой методике, цены будут пересматривать ежегодно с учетом роста зарплат и инфляции.
Цены на самые популярные виды транспорта
Владельцы легковых авто будут платить 24,6 евро (на 1,6 евро больше, чем сейчас), но точная цена зависит от вида топлива. Техосмотр авто с бензиновым двигателем стоит 24,6 евро, с дизельным – 28,6 евро.
Владельцы автомобилей на газе будут платить а 2 евро больше – 30,9 евро.
Владельцы мопедов и мотоциклов будут платить на 0,8 евро больше – 12 евро, а квадроциклов – на 1,20 евро больше, т.е. 18,40 евро.