2025.04.28 14:06

Дорожают услуги техосмотра: сколько будет стоить проверка автомобиля?

 
ru.DELFI.lt
Automobilio techninė apžiūra
Automobilio techninė apžiūra
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

Литовская администрация безопасности транспорта (ЛАБТ) подсчитала, сколько с 1 июля 2025 года будет стоить услуга техосмотра автомобилей. Больше всего вырастут цены для владельцев автомобилей на газе, меньше – для владельцев мопедов и мотоциклов. цены изменились в пределах 0,8-2 евро.

По данным ЛАБТ, цены на услугу индексируются каждый год с учетом информации Государственного агентства данных о средней зарплате и инфляции. По последним данным за март 2025 г. и были пересчитаны цены на услуги техосмотра, с июля они в среднем вырастут на 7%. В прошлом году цены на техосмотр не менялись, а на некоторые виды транспорта даже снизились.

До сих пор цены менялись только в том случае, если зарплаты повышали на 9% и/или изменение инфляции / дефляции равнялось или превышало 5%. По новой методике, цены будут пересматривать ежегодно с учетом роста зарплат и инфляции.

Automobilio techninė apžiūra

Цены на самые популярные виды транспорта

Владельцы легковых авто будут платить 24,6 евро (на 1,6 евро больше, чем сейчас), но точная цена зависит от вида топлива. Техосмотр авто с бензиновым двигателем стоит 24,6 евро, с дизельным – 28,6 евро.

Владельцы автомобилей на газе будут платить а 2 евро больше – 30,9 евро.

Владельцы мопедов и мотоциклов будут платить на 0,8 евро больше – 12 евро, а квадроциклов – на 1,20 евро больше, т.е. 18,40 евро.

Keičiasi techninės apžiūros kainos

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