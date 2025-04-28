Дорожают услуги техосмотра: сколько будет стоить проверка автомобиля?

По данным ЛАБТ, цены на услугу индексируются каждый год с учетом информации Государственного агентства данных о средней зарплате и инфляции. По последним данным за март 2025 г. и были пересчитаны цены на услуги техосмотра, с июля они в среднем вырастут на 7%. В прошлом году цены на техосмотр не менялись, а на некоторые виды транспорта даже снизились.