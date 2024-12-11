Дорогое посещение ребенка в больнице: плата за стоянку больше, чем в центре столицы

Все места парковки в Сантаришкес обслуживает компания Unipark.

„Стоянки на государственной земле. И это у объекта государственного, куда люди приезжают навестить больных детей, ухаживать за ними.

Почему я, приехав к ребенку после операции, плачу больше чем те, кто развлекается в синей зоне? 1 час 2 минуты 27 секунд стоили 2,95 евро, 8 км от центра. В синей зоне цена была бы 2,50 евро.

„Unipark может вести точный учет времени - с точностью до секунды мо разработал удобные для себя правила - 1,05 ч. округляет до 2 часов“, – возмущался Мартинас.