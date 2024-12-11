Дорогое посещение ребенка в больнице: плата за стоянку больше, чем в центре столицы

Все места парковки в Сантаришкес обслуживает компания Unipark.
„Стоянки на государственной земле. И это у объекта государственного, куда люди приезжают навестить больных детей, ухаживать за ними.
Почему я, приехав к ребенку после операции, плачу больше чем те, кто развлекается в синей зоне? 1 час 2 минуты 27 секунд стоили 2,95 евро, 8 км от центра. В синей зоне цена была бы 2,50 евро.
„Unipark может вести точный учет времени - с точностью до секунды мо разработал удобные для себя правила - 1,05 ч. округляет до 2 часов“, – возмущался Мартинас.
Он обратился в Unipark, где ему объяснили. что из-за того, что он пробыл больше часа, пришлось платить за два. Правда, потом ему все же вернули плату за второй час.
Пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал Delfi, что стоянку в Сантаришкес администрирует Unipark, компания самостоятельно устанавливает ценовую политику. Поэтому он больше ничего не мог комментировать.
Представитель Unipark Лауринас Глобис сказал, что плату с клиентов берут за час, если машина стояла больше часа, округляют до часа - такой договор с Минздравом подписало ЗАО Santaros parkavimo paslaugos.
„Подобный порядок действует и в других местах. Например, при аренде авто его берешь на несколько часов, а платишь за сутки. Билет в общественном транспорте на час дает возможность ездить час, независимо от того, сколько длится поездка“, – пояснил Глобис.