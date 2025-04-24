Дорога к ТЦ Акрополис станет безопасной: два новых перехода — подземный и надземный

На улице Укмергес есть остановки, но официального перехода через улицу по направлению к ТЦ Акрополис нет. Людям, желающим попасть на тротуар, ведущий к торговому центру, постоянно приходится перебегать оживленную улицу. На протяжении многих лет просьбы жителей Вильнюса о реконструкции инфраструктуры и установке пешеходного перехода игнорировались. Между тем муниципалитет теперь обещает установить не просто пешеходный переход, а два новых объекта инфраструктуры для пешеходов, которые позволят быстрее и безопаснее переходить на другую сторону улицы, сообщает портал MadeinVilnius.