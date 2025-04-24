Дорога к ТЦ Акрополис станет безопасной: два новых перехода — подземный и надземный

Начнем от остановки Шешкине и направимся в сторону центра. Теперь, чтобы попасть на другую сторону улицы, людям приходится подниматься по ступенькам, пересекать мост, а затем спускаться по ступенькам на другой стороне улицы. Разумеется, это весьма неудобно для пешеходов, не говоря уже об инвалидах, для которых в этом месте нет никакой специально приспособленной инфраструктуры. Самоуправление города Вильнюс предложило новое решение — подземный пешеходный переход.
Еще одно новшество — пешеходный переход. Этот проект должен быть связан со строительством Национального стадиона. Если стадион будет построен, муниципалитет хотел бы, чтобы жители имели удобный доступ к нему не только на машине, но и пешком или на велосипеде.
„Планируемая реконструкция двухуровневого перекрестка улиц Укмергес и Озо с подъездными путями в первую очередь направлена на обеспечение бесперебойной и безопасной работы транспортной развязки. В настоящее время на этом перекрестке отсутствует удобная пешеходная и велосипедная инфраструктура, поэтому в объем реконструкции входит строительство надземного и подземного пешеходного перехода“, — говорит Габриэлюс Грубинскас, специалист по связям со СМИ Вильнюсского городского самоуправления.
Эти проекты, по крайней мере, на данный момент, более реалистичны, чем запланированное поблизости строительство Национального стадиона. Проектные работы уже близки к завершению, поэтому вскоре можно будет перейти к следующим этапам.
„Получение разрешения на строительство планируется к середине года, тогда же будет объявлен тендер на строительные работы. Планируется, что работы начнутся в конце текущего или в начале следующего года“, — делится информацией представитель муниципалитета.
После реализованных изменений эта часть улицы Укмергес должна наконец-то, спустя много лет, стать не только комфортной, но и безопасной для пешеходов и велосипедистов.