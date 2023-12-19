Донорские автобусы выйдут на улицы крупнейших городов Литвы

 
ELTA
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Nacionalinis kraujo centras
Nacionalinis kraujo centras
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В праздничный период на улицы крупнейших городов Литвы выедут автобусы, оборудованные как мобильные станции переливания крови. По сообщению Национального Центра Крови, который организует данную кампанию, донорские автобусы будут стоять на центральных площадях городов — там, где установлены рождественские елки.

В специальном автобусе одновременно смогут сдавать кровь три человека. Он оснащен специальным оборудованием и аптечками первой помощи. По данным Центра Крови, в день только в одном автобусе можно собрать до 27 литров крови от 60 доноров.

Даумантас Гутаускас, директор Национального Центра Крови, призывает людей сделать доброе дело и помочь спасти жизни, отмечая при этом, что сдать кровь можно будет быстро и удобно.

Объявлено, что 20 декабря донорские автобусы посетят Паневежис, 21 декабря — Шяуляй, 22 декабря — Каунас, 29 декабря — Клайпеду и 30 декабря — Вильнюс.

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