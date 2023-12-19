Донорские автобусы выйдут на улицы крупнейших городов Литвы

В специальном автобусе одновременно смогут сдавать кровь три человека. Он оснащен специальным оборудованием и аптечками первой помощи. По данным Центра Крови, в день только в одном автобусе можно собрать до 27 литров крови от 60 доноров.
Даумантас Гутаускас, директор Национального Центра Крови, призывает людей сделать доброе дело и помочь спасти жизни, отмечая при этом, что сдать кровь можно будет быстро и удобно.
Объявлено, что 20 декабря донорские автобусы посетят Паневежис, 21 декабря — Шяуляй, 22 декабря — Каунас, 29 декабря — Клайпеду и 30 декабря — Вильнюс.