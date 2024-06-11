Домики в Швянтои: сейчас стало понятно, почему они такие дешевые

Очень важно: если вы едете в эти домики, придется брать с собой свое постельное белье. Об этом сообщается на сайте, об этом говорят и по телефону.

Был выбран вариант с общим туалетом и душевой. Такие варианты есть в комплексе Akmeninė sala. На сайте все еще указана весенняя цена – 10 евро на человека, но во время телефонной беседы журналиста информировали, что летом цена 30 евро в сутки. Поскольку журналист ехала одна, ей установили цену в 20 евро.

Цель была арендовать самый дешевый вариант. Оказалось, что отдых в таких домиках оценивается по-разному – самый дорогой вариант был около 80 евро за ночь, а дешевый – всего 20. Конечно, домики разные – одни со всеми удобствами, а другие с общими туалетами и душевыми.

В указанное место журналист приехала в понедельник в обед. Ее встретила приятная женщина, дала связку ключей, показала, где находится туалет и душ и дала выбрать комнату.

Начнем с комнаты. Всего в комплексе 10 домиков, в каждом две комнаты. Вы поднимаетесь по лестнице на террасу, одна дверь ведет в вашу комнату, другая - к соседям. На террасе есть столик и стулья. В домике двухместные комнаты. В каждой комнате две кровати, стол, холодильник, чайник и постель.

Идем к месту, где находятся общие услуги. Туалет. Места в нем немного, туалетную бумагу надо приносить с собой.

Рядом с туалетом – помещение для умывания, там есть несколько раковин. Работница сказала – „для обмывания подмышек“.