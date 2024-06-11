2024.06.11 12:24

Домики в Швянтои: сейчас стало понятно, почему они такие дешевые

 
Юлия Леймоне
ru.DELFI.lt
Šventosios namelis
Šventosios namelis
ФОТО: Delfi

Похоже, Швянтои еще только готовится к летнему сезону. На улицах почти нет людей, половина кафе не работает, туристов мало. Несмотря на это, сфера аренды жилья уже ждет отдыхающих. Журналист портала была в их числе и на один день арендовала знаменитый деревянный домик.

Цель была арендовать самый дешевый вариант. Оказалось, что отдых в таких домиках оценивается по-разному – самый дорогой вариант был около 80 евро за ночь, а дешевый – всего 20. Конечно, домики разные – одни со всеми удобствами, а другие с общими туалетами и душевыми.

Namelis

Был выбран вариант с общим туалетом и душевой. Такие варианты есть в комплексе Akmeninė sala. На сайте все еще указана весенняя цена – 10 евро на человека, но во время телефонной беседы журналиста информировали, что летом цена 30 евро в сутки. Поскольку журналист ехала одна, ей установили цену в 20 евро.

Очень важно: если вы едете в эти домики, придется брать с собой свое постельное белье. Об этом сообщается на сайте, об этом говорят и по телефону.

namelis

В указанное место журналист приехала в понедельник в обед. Ее встретила приятная женщина, дала связку ключей, показала, где находится туалет и душ и дала выбрать комнату.

nameliai

Начнем с комнаты. Всего в комплексе 10 домиков, в каждом две комнаты. Вы поднимаетесь по лестнице на террасу, одна дверь ведет в вашу комнату, другая - к соседям. На террасе есть столик и стулья. В домике двухместные комнаты. В каждой комнате две кровати, стол, холодильник, чайник и постель.

Namelis

Идем к месту, где находятся общие услуги. Туалет. Места в нем немного, туалетную бумагу надо приносить с собой.

Bendri patogumai

Рядом с туалетом – помещение для умывания, там есть несколько раковин. Работница сказала – „для обмывания подмышек“.

Prausykla

Неподалеку есть души, но жителям не дают ключи от этого помещения. Если хочешь в душ, надо идти к работнику. Кроме того, в душ в любое время не попадешь – работник должен подогреть воду.

Есть еще отдельная постройка, в которой находится общая кухня. Там есть плита и необходимая кухонная утварь.

namelis

Опыт посещения легендарных домиков в Швянтои был интересным. Понятно, что не все выбирают такой вариант, но если ты хочешь жить у самого моря и удовлетворить минимальные потребности, то это место подойдет для такого отдыха.

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