Домашняя работа перед отпуском: ответственно подходите к выбору туроператора

Лица, предлагающие пакетные туры в Литве, могут быть зарегистрированы в другой стране ЕС, но при этом они должны иметь разрешение на деятельность в соответствии с требованиями законодательства этой страны. Лица, действующие в третьей стране (не являющейся членом ЕС или Исландии, Норвегии, Лихтенштейне), которые продают или предлагают к продаже организованные туристические поездки в Литве, должны зарегистрировать свою деятельность в Литовской Республике и соблюдать требования, установленные Законом о туризме Литовской Республики. В противном случае такая деятельность считается несоответствующей требованиям законодательства, и потребители принимают на себя риск неплатежеспособности поставщика услуг или другого возможного ущерба.