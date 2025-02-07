Дом престарелых – один из самых больших в Литве: двухместные комнаты и походы в лесу

В Senevitа из 300 пожилых людей деменцией страдают около 180.

Юргилас рассказал, что сейчас многое изменилось, решеток на окнах не осталось. , Сейчас пожилым людям с деменцией оказывают помощь иным способом. Например, двери выкрасили в разные цвета, чтобы людям было легче найти свою комнату.

Осмотр дома престарелых начался с отделения для страдающих деменцией. По словам Юргиласа, Вильнюсский муниципалитет попросил их открыть такое отделение почти 30 лет назад. Тогда еще никто не знал, как такое отделение должно выглядеть. Проводились консультации с психиатрами. В результате из дверей в отделении убрали ручки, а на окна поставили решетки.

Далее следует общее отделение и комнаты в нем. Все комнаты здесь двухместные. В каждой комнате есть своя душевая. Комнаты одинаковые.

В доме престарелых есть спортзал, в котором с пожилыми людьми работают кинезитерапевты. Кроме того, пожилым людям предлагают походы по Неменчинским лесам с палками для скандинавской ходьбы. В доме престарелых есть и массажист.

На втором и третьем этажах одинаковые отделения с общими помещениями, в которых пожилые люди занимаются разными видами деятельности, вокруг располагаются жилые комнаты.

В Senevitа есть и отделение паллиативного ухода на 14 мест.