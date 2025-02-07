Дом престарелых – один из самых больших в Литве: двухместные комнаты и походы в лесу

О доме престарелых Senevita рассказал его руководитель Пятрас Юргилас.
Осмотр дома престарелых начался с отделения для страдающих деменцией. По словам Юргиласа, Вильнюсский муниципалитет попросил их открыть такое отделение почти 30 лет назад. Тогда еще никто не знал, как такое отделение должно выглядеть. Проводились консультации с психиатрами. В результате из дверей в отделении убрали ручки, а на окна поставили решетки.
Юргилас рассказал, что сейчас многое изменилось, решеток на окнах не осталось. , Сейчас пожилым людям с деменцией оказывают помощь иным способом. Например, двери выкрасили в разные цвета, чтобы людям было легче найти свою комнату.
В Senevitа из 300 пожилых людей деменцией страдают около 180.
Далее следует общее отделение и комнаты в нем. Все комнаты здесь двухместные. В каждой комнате есть своя душевая. Комнаты одинаковые.
В доме престарелых есть спортзал, в котором с пожилыми людьми работают кинезитерапевты. Кроме того, пожилым людям предлагают походы по Неменчинским лесам с палками для скандинавской ходьбы. В доме престарелых есть и массажист.
На втором и третьем этажах одинаковые отделения с общими помещениями, в которых пожилые люди занимаются разными видами деятельности, вокруг располагаются жилые комнаты.
В Senevitа есть и отделение паллиативного ухода на 14 мест.
В этом отделении есть комната для купания пожилых людей. Людей моет специальная команда из двух человек. В комнате для купания есть специальная ванная, подъемник и специальные коляски. Моют здесь не только пациентов отделения паллиативного ухода, но и жителей других отделений.
В доме престарелых большая столовая. До пандемии этим помещением пользовались активно, но после стали использовать редко – сейчас пожилые люди едят на кухнях своих отделений. В столовой пожилые люди собираются только тогда, когда проходит какое-то мероприятие, например, концерт.
ЗАО Senevita было основано в 1997 году. Это был первый платный дом престарелых в Литве. Услуги стоили 41,5 лита в день. Все время деятельности, чтобы попасть в этот дом престарелых, надо было стоять в очереди.
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