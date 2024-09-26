Дом Антанаса Босаса сровняли с землей: фотографы Delfi зафиксировали, как все выглядит сейчас

На кадрах фотографов видно, что на участке Босаса никаких построек нет. С землей сровняли дом, хозпостройку и баню.

Участок находится в лесу. Остался лишь выкопанный недалеко от дома пруд.

Участок разровняли.

В начале 2024 года Верховный суд Литвы признал, что дом был построен нелегально и должен быть снесен. Выяснилось, что разрешение на строительство дома было выдано нелегально.

Суд отметил, что виноват в этом выдавший разрешение на строительство муниципалитет.

Верховный суд Литвы 11 января постановил, что дом должен быть снесен в течение 6 месяцев, 90% расходов на снос должен компенсировать муниципалитет Вильнюсского района.