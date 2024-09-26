2024.09.26 17:01

Дом Антанаса Босаса сровняли с землей: фотографы Delfi зафиксировали, как все выглядит сейчас

 
Томас Янонис
ru.DELFI.lt
Nugriautas A.Boso namas
Nugriautas A.Boso namas
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

В четверг фотографы Delfi зафиксировали, что дом Антанаса Босаса в Вильнюсском районе снесен. Сейчас на его месте в деревне Ауштуоле осталась пустошь.

На кадрах фотографов видно, что на участке Босаса никаких построек нет. С землей сровняли дом, хозпостройку и баню.

Участок находится в лесу. Остался лишь выкопанный недалеко от дома пруд.

Участок разровняли.

В начале 2024 года Верховный суд Литвы признал, что дом был построен нелегально и должен быть снесен. Выяснилось, что разрешение на строительство дома было выдано нелегально.

Суд отметил, что виноват в этом выдавший разрешение на строительство муниципалитет.

Верховный суд Литвы 11 января постановил, что дом должен быть снесен в течение 6 месяцев, 90% расходов на снос должен компенсировать муниципалитет Вильнюсского района.

По предварительным подсчетам, снос обойдется в 150 000 евро. Адвокат Босаса Ирмантас Бальсис тогда сказал СМИ, что предприниматель выполнит постановление суда. То же самое повторил и сам Босас.

Вопрос законности строительства этого дома возник уже в начале строительных работ, поскольку разрешение было выдано на строительство в лесу. По закону о лесе, строительство в лесу запрещено.

Чиновник, выдавший разрешение на строительство, до сих пор работает в муниципалитете. Мэр Роберт Духневич пока не знает, будет ли требовать, чтобы этот человек возместил ущерб.

Комментарий журналиста Delfi Томаса Янониса о сносе дома Босаса:

Antanas Bosas

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