Долгожданный день приближается: в Вильнюсе для посещения откроется дворец Сапег

В Вильнюсе вскоре откроется для посетителей дворец Сапег, построенный в XVII в. Стены дворца помнят не только Сапег и их гостей, но и военных наполеоновской армии, пациентов находившейся здесь больницы. Дворец реставрировали на протяжении 5 лет, здесь появится новое культурное пространство, которым будет управлять Центр современного искусства. Глава центра Кястутис Куйзинас заверил, что здесь не будет второго Центра современного искусства.