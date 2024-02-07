Долгожданный день приближается: в Вильнюсе для посещения откроется дворец Сапег

 
Юрате Жуолите
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ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В Вильнюсе вскоре откроется для посетителей дворец Сапег, построенный в XVII в. Стены дворца помнят не только Сапег и их гостей, но и военных наполеоновской армии, пациентов находившейся здесь больницы. Дворец реставрировали на протяжении 5 лет, здесь появится новое культурное пространство, которым будет управлять Центр современного искусства. Глава центра Кястутис Куйзинас заверил, что здесь не будет второго Центра современного искусства.

"С учетом особенностей здания, специфики его архитектуры, места, где находится здание – это очень разные объекты. Центр современного искусства - это идеальный белый куб, в котором всегда можно делать, что хочешь, начинать с чистого листа, а здесь надо искать гармонию со зданием", – сказал Куйзинас.

Руководителем дворца Сапег назначена Гинтауте Жемайтите. Она выразила надежду на то, что это новое здание обогатит культурную жизнь новыми идеями, позволит иным способом познать искусство, увидеть наследие в ином свете.

В ходе реставрации здания было решено оставить открытыми разные его архитектурные слои, напоминающие о его красочной истории.

Дворец будет открыт для посетителей с 12 апреля 2024 года.

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