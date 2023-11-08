Долгосрочный прогноз: остаток осени преподнесет сюрприз

Большая часть составленных ранее долгосрочных прогнозов сбылась полностью (или отчасти). На этот раз представляем прогноз на оставшиеся дни ноября.

Согласно новейшим данным модели ECMWF, прогнозируют, что ноябрь (стандартная климатическая норма: +2,6°C и 57 мм) будет на 1,5–2,0°C теплее, а количество осадков на 20–30% больше многолетней нормы.

Похожие результаты дает и другая модель (CFSv2) долгосрочных прогнозов: ноябрь будет на 1–2 градуса теплее, а количество осадков на 5–10% больше нормы.

Если обобщить эти данные, ноябрь в этом году должен быть теплее, но дождливее многолетней нормы.

Напомним, что в последние годы в ноябре бывало тепло (в 2022 г. половина месяца была теплой, а другая – холодной), а количество осадков на большей части территории бывало ниже нормы, а на западе – выше.