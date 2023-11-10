Долгосрочный прогноз: экстремальная погода дошла до Литвы, грядут перемены

Еще на прошлой неделе в Литве стояла нехарактерная для ноября золотая осень. Но сейчас вид за окном полностью соответствует поздней осени.
"Сильные бури, которые наблюдались в Западной Европе, не прошли бесследно и у нас. (...) они проявились сильными ливнями в одной части страны", – рассказал климатолог.
"Местами дождь шел почти без остановки, только менял степень интенсивности, на протяжении 1,5 суток, 8 ноября в Западной Литве гремел гром.
На западе и на северо-западе Литвы меньше чем за два дня выпало от половины до месячной нормы осадков, вышли из берегов реки в Западной Литве. Больше всего ущерба понесли Кретинга и ее окрестности", – писал Станкунавичюс.
"В субботу в Литве в некоторых районах еще ожидаются осадки, в основном в центральных и западных районах, а в воскресенье придет южный циклон. Будут идти дожди на востоке и в центральной части Литвы, станет прохладнее", – сказал Станкунавичюс.
По его словам уже в понедельник, зона осадков уйдет на северо-восток, местами прогнозируют мокрый снег.
"Во вторник будет пасмурно – и днем и ночью будет 2–7 градусов тепла. В среду станет еще прохладнее, ночью местами температура упадет до 0. Особых осадков не прогнозируют, но будет идти не только дождь, но также мокрый снег и снег.
В середине следующей недели из Скандинавии придет антициклон, станет сухо и прохладно. По ночам будет 0-5 градусов мороза, а днем около 0. Такая прохладная погода сохранится до конца следующей недели", – сказал климатолог.
По его словам, долгосрочные прогнозы показывают, что в конце ноября и в начале декабря температура в Литве будет выше средней многолетней.