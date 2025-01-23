2025.01.23 07:02

Доктор Лейнарте избрана в Комитет по правам человека ООН

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Dalia Leinartė
Dalia Leinartė
ФОТО: Feel Photo | Asm. albumas

Во вторник, 21 января, на состоявшихся в Нью-Йорке выборах, литовский эксперт д-р Даля Лейнарте была избрана в Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает Министерство иностранных дел.

Будучи общим кандидатом от стран Балтии, д-р Лейнарте обошла конкурентов из шести стран и будет работать в Комитете по правам человека в 2025-2026 годах.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис поздравил доктора Лейнарте с избранием и подчеркнул, что это важное для Литвы достижение и значительный вклад нашей страны в укрепление политики ООН в области прав человека.

Как указывается в сообщении МИДа, с 2013 по 2024 гг. Лейнарте была членом Комитета ООN по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW), а в 2017 г. стала вторым экспертом из Восточной Европы, избранным на должность председателя этого комитета.

Комитет ООН по правам человека – это орган из 18 независимых экспертов, который контролирует выполнение Международного пакта о гражданских и политических правах и дает рекомендации государствам-членам. Члены Комитета избираются тайным голосованием 174 стран, ратифицировавших Пакт, с учетом опыта кандидатов, географического баланса и критериев гендерного равенства.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии