Доктор Лейнарте избрана в Комитет по правам человека ООН

Будучи общим кандидатом от стран Балтии, д-р Лейнарте обошла конкурентов из шести стран и будет работать в Комитете по правам человека в 2025-2026 годах.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис поздравил доктора Лейнарте с избранием и подчеркнул, что это важное для Литвы достижение и значительный вклад нашей страны в укрепление политики ООН в области прав человека.

Как указывается в сообщении МИДа, с 2013 по 2024 гг. Лейнарте была членом Комитета ООN по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW), а в 2017 г. стала вторым экспертом из Восточной Европы, избранным на должность председателя этого комитета.