Доходы жителей Вильнюса росли быстрее, чем у жителей других столиц Балтии, а расходы первой необходимости – самые небольшие

"Доходы росли у жителей всех трех столиц, но в у вильнюсцев они были самыми большими. Сейчас на семью из 4 человек в Вильнюсе приходится доход в среднем 3126 евро. В Таллине - 3576 евро, а в Риге – 2655 евро в месяц", – сказала представитель Swedbank Юстина Багданавичюте.

В Вильнюсе за последние два года доходы семьи из 4 человек увеличились на 42%, в Риге - на 29%, а в Таллине – на 24%.

Багданавичюте заметила, что в Вильнюсе рост доходов обусловлен не только ростом зарплат, но и повышением "детских" денег - с 70 до 96,25 евро на ребенка.

Исследование Swedbank показало, что в Вильнюсе у жителей самые небольшие расходы на жилье, еду и транспорт (817 евро, или 26%). В Эстонии это 997 евро, или 28%, в Латвии – 988 евро, или 37%.