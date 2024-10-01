Доходы жителей росли, но представителей среднего класса стало меньше: есть одна важная причина

По словам представителя Swedbank Юрате Цвиликене, несмотря на то, что число людей, которые относят себя к среднему классу, сократилось на 3%, к этому классу себя относит половина жителей страны.
„51% жителей указал, что относит себя к среднему классу. Это много – больше, чем в Латвии и Эстонии, но в 2019 году таких людей было 58%. Число таких людей сокращается“, – сказала специалист.
Эта часть общества, по словам Цвиликене, мигрирует в сторону ниже среднего класса, число таких людей увеличилось на 3% и составляет 34%.
Представитель среднего класса, заметила экономист, - это человек, который не думает о том, как заплатить за еду, коммунальные услуги, может обратиться к платным врачам, путешествовать, развлекаться, он позаботился о своей старости, у него есть сбережения.
„Когда мы спрашиваем у людей, каковы критерии среднего класса, выделяется момент владения недвижимостью, неважно, приобретенной в ипотеку или полученной в наследство. Любовь жителей Литвы к недвижимости не увядает. Важна и возможность позволить себя поехать в отпуск за границу хотя бы на 7 дней в году. Третий момент - подушка безопасности, финансовый резерв“, – сказала Цвиликене.
Людей, которые считают, что они находятся на ступени выше среднего класса, в Литве стабильное - 7%.
По данным результатов опроса, бедными или нуждающимися себя считают 8% жителей – на 2% больше, чем год назад.
В Латвии к среднему классу себя относят 43%, в Эстонии 50% жителей.
Исследование показывает, что люди все больше довольны получаемыми доходами. Полностью ими довольны 8%, участников опроса, а совершенно не довольны 12% жителей страны.
„53% жителей сказали, что им полностью хватает денег на важнейшие потребности. Еще 24% могут купить дорогие вещи и не экономить для этого. 21% респондентов отметил, что денег им хватает только на самые существенные потребности, а таких, кому часто не хватает денег даже на еду - 2%“, – сказала Цвиликене.
Правда, чтобы жить достойно, жители хотели бы зарабатывать хотя бы на 53% больше. Год назад этот показатель составлял 55%, а в 2019 г. – 72%.
„Исследования показали, что среднему классу достойную жизнь обеспечили бы доходы в среднем на 48% выше имеющихся. Люди, которые считают, что они занимают ступень выше среднего класса, хотели бы получать на 30% больше доходов. Люди, находящиеся ниже среднего класса, хотели бы для достойной жизни на 60% больше доходов, а малоимущие сказали, что для достойной жизни им требуются доходы на 80% больше“, – сказала эксперт.
На вопрос, делают ли жители что-то для того, чтобы откладывать деньги на старость, 55% респондентов указали, что делают это, 27% сказали, что не делают и не планируют, а 18% не делают, но планируют.
„А как думают и что делают – 67% инвестируют, многие в пенсионные фонды“, – заметила Цвиликене.
Экономист банка Swedbank Грета Илеките сказала, что, по методике ОЭСР, к среднему классу относятся люди с доходами на 75–200% выше медианы. Но охарактеризовать эту группу людей непросто.
По ее словам, средним классом в Литве следует считать тех жителей, у которых доходы составляют 1363–3634 евро „на бумаге“ (930–2200 евро „на руки“). Она заметила, что средний класс - самая большая группа потребителей.
Важная черта людей этого класса - склонность к экономии, откладыванию денег.
Экономист подчеркнула, что с помощью характеристики ОЭСР, определяют только принадлежность к среднему классу работающих людей, сюда не входят пенсионеры и безработные.
„За год эта группа выросла на 30 000 человек. Значит, средний класс поредел“, – сказала Илеките.
Она заметила, что число людей, относящих себя к среднему классу проредело еще и потому, что устоялся уровень цен, цены остались высокими.