Доходы декларировали 400 000 жителей, Налоговая инспекция предупреждает, что могут потребоваться уточнения

По данным на 24 февраля, декларацию доходов за 2024 год уже подали 384 500 жителей.
„По полученный данным, 291 000 жителей переплатили подоходный налог, им вернут 165,6 млн. евро, а 60 000 жителей должны заплатить в общей сложности 19,5 млн. евро“, – сказал Delfi заместитель главы ГНИ Мартинас Эндрияйтис.
Он уже говорил, что точное число людей, которые должны заполнить декларацию, будет известно, когда ГНИ получит всю информацию. Доходы за 2023 год должны были декларировать 856 000 жителей.
По словам Эндрияйтиса, большую часть данных ГНИ получила и сформировала предварительные декларации.
„Однако еще не хватает 3% данных о доходах и 6% данных, связанных с расходами жителей. Значит, часть жителей декларировала доходы, когда не было всех данных.
Мы активно работаем, чтобы получить необходимые данные“, – сказал представитель ГНИ.
По этой причине люди, которые хотят сейчас заполнить декларации, должны убедиться в том, что их работодатели, банки, кредитные ведомства, страховые компании, вузы и другие учреждения и компании представили инспекции необходимые данные о доходах и расходах.
Декларировать доходы надо до 2 мая, а переплату налогов людям вернут до 31 июля. В этом году особых перемен в порядке декларации доходов нет.