Доходы декларировали 400 000 жителей, Налоговая инспекция предупреждает, что могут потребоваться уточнения

По данным на 24 февраля, декларацию доходов за 2024 год уже подали 384 500 жителей.

„По полученный данным, 291 000 жителей переплатили подоходный налог, им вернут 165,6 млн. евро, а 60 000 жителей должны заплатить в общей сложности 19,5 млн. евро“, – сказал Delfi заместитель главы ГНИ Мартинас Эндрияйтис.

Он уже говорил, что точное число людей, которые должны заполнить декларацию, будет известно, когда ГНИ получит всю информацию. Доходы за 2023 год должны были декларировать 856 000 жителей.

По словам Эндрияйтиса, большую часть данных ГНИ получила и сформировала предварительные декларации.