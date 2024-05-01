До лета остался один месяц: прогноз на май

Климатолог заметил, что в этом году весна пришла на несколько недель раньше - каштаны и сирень зацвели в конце апреля.
"Антициклон из Юго-восточной Европы, принесший тепло в Литву, уже со среды ослабеет, усилится полярный циклон. Поэтому сначала похолодает в Эстонии, а в пятницу похолодание придет в Литву. Но пока днем будет 21–25 градусов, а ночью 8–13 градусов тепла, осадков не ожидается.
В пятницу будет прохладнее, но все равно воздух прогреется до 15–20 градусов, такой же погода будет и в субботу, но по ночам уже будет холоднее (4–9 градусов), а в субботу и в воскресенье по ночам возможны небольшие заморозки", – сказал Станкунавичюс.
По его словам, с воскресенья до середины следующей недели будет становиться все прохладнее - днем будет 9–14, а ночью – 1–6 градусов тепла.
"На поверхности почвы уже во многих районах ожидаются заморозки. То есть эта неделя будет теплой, а следующая - холодной. Более обильные осадки возможны во второй половине следующей недели", – писал климатолог.
А долгосрочный прогноз показывает, что похолодание в Литве задержится до начала последней декады мая.
"Больше всего осадков ожидается во второй декаде мая", – писал он.