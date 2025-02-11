Дмитрий Гордон в интервью Delfi: мне бы хотелось узнать, что сказал бы Кобзон, увидев разрушенный "под ноль" родной город

„Состояние общества украинского сегодня очень разное, - признался Гордон. - Но украинцев объединяет одно - желание поскорее достичь справедливого мира. Не просто закончить войну, не просто сделать так, чтобы не стреляли. Этот мир должен быть справедливым по отношению к Украине“.
Далее украинский журналист рассказал, какие чувства испытывает к России.
„У меня ощущение по отношению к России... Одним словом можно охарактеризовать как ненависть. Страшная ненависть. Потому что эта страна - агрессор, это фашистское государство. Оно причинило нашей красивой стране огромную боль, огромные страдания. Мы не заслужили этого. Мы спокойно жили себе. В центре Европы строили свою независимую жизнь, занимались собой, своей страной. И вдруг пришел варвар с востока, который стал убивать наших людей, разрушил наши города. Каждый день и каждую ночь подвергает риску и ужасу миллионы людей“.
Также журналист вспомнил об одном из самых известных уроженцев Донецкой области, который 11 лет назад поддержал аннексию Крыма.
„Я смотрю сегодня на кадры разрушенного просто под ноль Часова Яра, города, где между прочим, родился когда-то Иосиф Кобзон, который очень поддерживал т. н. русский мир. Я с ним очень дружил. Это был человек не просто выдающегося таланта, он был очень хорошим человеком, который забрёл, я считаю, не в ту степь и очень ошибся в конце жизни, поддержав эту захватническую миссию России на Донбассе и в Крыму. Он просто совершил страшную роковую ошибку. Но мне очень интересно было бы, как бы посмотрел на то, как русские разрушили Часов Яр, и отреагировал бы сегодня Иосиф Кобзон“.
Говоря о роли Владимира Путина в нынешней России, Дмитрий Гордон назвал его „голосом русского народа“.
„Украинцы должны понимать, что Путин - это голос русского народа. Русский человек воспринимает украинца как холопа. И если этот человек, украинец, не хочет быть холопом, он должен быть наказан и уничтожен. Кстати, это же никакие не преувеличения, вы же слышали это от так называемых простых русских людей, которые звонили своим украинским родственникам и вслух говорили: „Путин вас наказывает за то, что вы не слушаете нас“. Также журналисты в своем обсуждении затронули тему покаяния. На каких условиях Россия могла бы вернуться в цивилизованный мир?
„Религия в России является механизмом подавления, таким же атрибутом государственной политики. Посмотрите на этих сытых попов страшных, которые служат Путину, служат государству, просто разбивая лбы в молитвах, чтобы как можно больше убили украинцев и как можно больше захватили территорию Украины. Это страшно. Страшные попы, страшная русская православная церковь. Это такие же преступники, как и Путин и его приспешники. Нет. Через религию никакого покаяния не будет. Она плотно срослась с государством. И церковь обслуживает интересы нацистского государства. Это покаяние будет сродни немецкому покаянию. Перед евреями в частности и всем миром в целом за то, что немцы в свое время натворили с миллионами людей“.
Что будет в России после того, как закончится война?
„Все будет зависеть от того, на каких условиях будет заключен мир. Что Россия отдаст и что приобретет. От этого будет зависеть состояние общества. Если Путин останется и продолжит руководить Россией, внутри России ничего не поменяется. Будет только дальше идти зажимание свободы. Но я думаю, что Россия сожрет себя сама. Ей даже помощь в этом не понадобится. Потому что в массе своей россияне - очень агрессивные люди. Не случайно на Западе любой человек может отличить россиянина от западного человека. По громкому разговору, по смеху, по крику, по агрессии, по наглости. Вот никогда западный воспитанный человек не будет себя так вести, как русские за рубежом. Так это они за рубежом. А у себя дома они себя ведут еще хуже, хуже“, - заявил Гордон.
„Я думаю, что путинские годы не пройдут бесследно. В России подросло уже поколение, уже второе растет, которое впитало в себя всю эту агрессию и наглость, хамство. Я думаю, они будут уничтожать себя сами. Конечно, было бы здорово, чтобы Запад им в этом помог - и санкциями, и ограничением доступа к цивилизации. Они заслужили, чтобы их страны, которая является просто бензоколонкой, на карте мира не было“, - подытожил он.