Дмитрий Гордон в интервью Delfi: мне бы хотелось узнать, что сказал бы Кобзон, увидев разрушенный "под ноль" родной город

„Все будет зависеть от того, на каких условиях будет заключен мир. Что Россия отдаст и что приобретет. От этого будет зависеть состояние общества. Если Путин останется и продолжит руководить Россией, внутри России ничего не поменяется. Будет только дальше идти зажимание свободы. Но я думаю, что Россия сожрет себя сама. Ей даже помощь в этом не понадобится. Потому что в массе своей россияне - очень агрессивные люди. Не случайно на Западе любой человек может отличить россиянина от западного человека. По громкому разговору, по смеху, по крику, по агрессии, по наглости. Вот никогда западный воспитанный человек не будет себя так вести, как русские за рубежом. Так это они за рубежом. А у себя дома они себя ведут еще хуже, хуже“, - заявил Гордон.