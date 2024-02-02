Для желающих бросить курить - горячая линия 1819

Специалисты Национальной горячей линии по отказу от курения предлагают бесплатные консультации жителям, желающим бросить курить.
Линия будет работать по будням с 11:00 до 19:00, по выходным – с 11:00 до 14:00.
Желающих бросить курить будут консультировать 5 специалистов, обученных по специальной методике на основе научных данных.
Прогрессивный проект "Национальная линия помощи по отказу от курения" будет реализован к концу 2029 г. Проект финансируется за счет средств государственного бюджета.
Министерство намерено представить этот проект на следующей неделе.
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