Для выставки в Литву привезены экспонаты из украинских музеев стоимостью 10 млн евро

НМЛ сообщает, что на выставке посетители увидят изделия из золота и серебра, роскошные украшения, принадлежавшие элите Киевской Руси, сокровища, спрятанные купцами, а также сокровища, ставшие военными трофеями или добычей грабителей могил.
Их дополнят оружие и предметы, связанные с бытом, ремеслом и торговлей викингов, монеты, которые в то время были в обороте, экспонаты, датируемые временами крещения Киевской Руси.
Только из украинских музеев на выставку привезено более 300 экспонатов, а всего на выставке будет представлено более 700.
„Доставить экспонаты стоимостью более 10 млн, которые особенно важны для Украины, было огромным вызовом. Найти готовых застраховать и транспортировать экспонаты в стране, в которой идет война, было непросто. (…) Всего за 24 дня до открытия выставки мы получили подтверждение, что все украинские учреждения имеют разрешения на вывоз этих экспонатов“, - рассказывает координатор выставки Симона Ширвидайте-Шлюпене.
За прошедшую неделю в музей прибыли и другие экспонаты из различных европейских музеев.
Экспонаты предоставлены Национальным музеем истории Украины, Институтом археологии Национальной академии наук Украины, Львовским историческим музеем, Запорожским областным краеведческим музеем, Музеем археологии и истории в Эльблонге, Национальным музеем истории Латвии, Музеем истории культуры Университета Осло, Таллиннским университетом, Сааремааским музеем, Готландским музеем.
Выставку дополнят материалы из литовских музеев: Музея денег Банка Литвы, Национального художественного музея им. Микалоюса Константинаса Чюрлёниса, Военного музея им. Витаутаса Великого, Дирекции Государственного культурного заповедника Кярнаве, Тракайского исторического музея.