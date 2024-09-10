2024.09.10 17:11

Для выставки в Литву привезены экспонаты из украинских музеев стоимостью 10 млн евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
"Kijevo Rusia. Pradžia" parodos pristatymas
"Kijevo Rusia. Pradžia" parodos pristatymas
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

В Литву доставлены последние экспонаты для вскоре открывающейся международной выставки Национального музея Литвы (НМЛ) „Киевская Русь. Начало“, они оцениваются более чем в 10 млн евро.

НМЛ сообщает, что на выставке посетители увидят изделия из золота и серебра, роскошные украшения, принадлежавшие элите Киевской Руси, сокровища, спрятанные купцами, а также сокровища, ставшие военными трофеями или добычей грабителей могил.

Их дополнят оружие и предметы, связанные с бытом, ремеслом и торговлей викингов, монеты, которые в то время были в обороте, экспонаты, датируемые временами крещения Киевской Руси.

Только из украинских музеев на выставку привезено более 300 экспонатов, а всего на выставке будет представлено более 700.

„Доставить экспонаты стоимостью более 10 млн, которые особенно важны для Украины, было огромным вызовом. Найти готовых застраховать и транспортировать экспонаты в стране, в которой идет война, было непросто. (…) Всего за 24 дня до открытия выставки мы получили подтверждение, что все украинские учреждения имеют разрешения на вывоз этих экспонатов“, - рассказывает координатор выставки Симона Ширвидайте-Шлюпене.

За прошедшую неделю в музей прибыли и другие экспонаты из различных европейских музеев.

Экспонаты предоставлены Национальным музеем истории Украины, Институтом археологии Национальной академии наук Украины, Львовским историческим музеем, Запорожским областным краеведческим музеем, Музеем археологии и истории в Эльблонге, Национальным музеем истории Латвии, Музеем истории культуры Университета Осло, Таллиннским университетом, Сааремааским музеем, Готландским музеем.

Выставку дополнят материалы из литовских музеев: Музея денег Банка Литвы, Национального художественного музея им. Микалоюса Константинаса Чюрлёниса, Военного музея им. Витаутаса Великого, Дирекции Государственного культурного заповедника Кярнаве, Тракайского исторического музея.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Kopijuoti, platinti, skelbti agentūros ELTA informacijas ir fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии