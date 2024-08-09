Для восстановления литовского гражданства иностранец предоставил предположительно поддельные документы

Как сообщили в Главном комиссариате полиции Вильнюсского уезда, в четверг вечером, в 17.55 час. от представителей Департамента миграции поступило сообщение о том, что для восстановления гражданства Литовской Республики 43-летний иностранный гражданин подал в Департамент миграции предположительно поддельные документы.
По факту подделки документов или распоряжения поддельными документами начато предварительное расследование.
За изготовление поддельного документа, подделку подлинного документа либо хранение, перевозку, пересылку, использование или сбыт заведомо поддельного или подделанного подлинного документа предусмотрено наказание в виде штрафа или ареста, либо лишения свободы на срок до трех лет.