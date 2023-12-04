Для тех, кто планирует встретить Новый год у моря: места и цены

Если вы хотите встретить Новый год в Паланге и остановиться на две ночи, то самая низкая цена, которую предлагает booking.com на двоих человек, составляет 108 евро. За эту цену вы можете выбрать из нескольких квартир, расположенных менее чем в 1 км от центра.
Заполняемость апартаментов на новогодний период в Паланге на этом сайте составляет 94 %. Цены варьируются от €250 до €450 за две ночи для двух человек.
Для тех, кто предпочитает останавливаться в отелях и не беспокоиться о завтраках, остается 21 вариант (информация актуальна для полудня 4 декабря — ред.). Цены на двоих с 30 декабря по 1 января варьируются от 168 до 806 евро за две ночи.
Для тех, кто хочет получить и завтрак, и ужин цена на двоих в этот период составляет 598 и 848 евро.
Для двух человек с неограниченным бюджетом можно остановиться на две ночи за 1 800 евро в квартире в гостевом доме площадью 50 кв. м в центре Паланги, в 600 метрах от Балтийского моря.
Для тех, у кого есть дети и кто хочет встретить Новый год вместе с ними, цены на апартаменты в Паланге для взрослых и двоих детей на две ночи начинаются от 169 евро. Однако большинство этих апартаментов уже забронированы.
Две ночи в отеле с завтраком для семьи обойдутся минимум в 380 евро и максимум в 1 166 евро. Это цена роскошной студии в 4-звездочном отеле с новогодним пакетом, включающим дегустационный ужин из 7 блюд и билеты на концерт в концертном зале Паланги.
В Ниде по-прежнему большой выбор и неожиданно разные цены
По состоянию на 4 декабря в Ниде осталось 67 предложений на две ночи для двоих человек. Для семьи с двумя детьми с 30 декабря по 1 января цены начинаются от €160, это стоимость самого дешевого номера. Самый дорогой стоит € 881.
Если вы приезжаете в Ниду вдвоем, то цены на два дня в это время варьируются от €140 до €850. Две ночи в 4-звездочном отеле на двоих с завтраком обойдутся в €318.