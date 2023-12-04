Для тех, кто планирует встретить Новый год у моря: места и цены

Если вы хотите встретить Новый год в Паланге и остановиться на две ночи, то самая низкая цена, которую предлагает booking.com на двоих человек, составляет 108 евро. За эту цену вы можете выбрать из нескольких квартир, расположенных менее чем в 1 км от центра.

Заполняемость апартаментов на новогодний период в Паланге на этом сайте составляет 94 %. Цены варьируются от €250 до €450 за две ночи для двух человек.

Для тех, кто предпочитает останавливаться в отелях и не беспокоиться о завтраках, остается 21 вариант (информация актуальна для полудня 4 декабря — ред.). Цены на двоих с 30 декабря по 1 января варьируются от 168 до 806 евро за две ночи.

Для тех, кто хочет получить и завтрак, и ужин цена на двоих в этот период составляет 598 и 848 евро.

Для двух человек с неограниченным бюджетом можно остановиться на две ночи за 1 800 евро в квартире в гостевом доме площадью 50 кв. м в центре Паланги, в 600 метрах от Балтийского моря.