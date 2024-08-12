Для посещения желающих будет открыта самая красивая терраса в Вильнюсе

С террасы открывается великолепная панорама Вильнюса: крыши Старого города, Нерис, башня Гедиминаса и соседние районы. Терраса площадью 490 кв. м - одна из самых больших и зеленых террас города, здесь есть и качели, на которых можно покататься.

На первом этаже здания есть кафе Eskedar Coffee и ресторан 12, можно посетит и СПА - соляную комнату Druskos pasakos или дом массажа Pranci.