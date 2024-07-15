Для начала археологических исследований на месте Большой синагоги придется спилить два дерева

Археологи намерены открыть северо-восточную часть синагоги. Для этого придется убрать два дерева, растущих на фундаменте синагоги и разрушающих его: речь идет о ясене диаметром 26 см (находится в плохом состоянии) и липе диаметром 31 см (в хорошем состоянии).

Большая синагога была построена в Вильнюсе в XVII веке, на месте старой деревянной синагоги. Сообщается, что это была самая большая и роскошно украшенная синагога в Республике Обоих Народов.