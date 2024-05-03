2024.05.03 11:53

Для канцелярии и резиденции Константинопольского православного экзархата выделено помещение в Антакальнисе

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius
Правительство передало канцелярии и резиденции экзархата Константинопольского патриархата помещения в Антакальнисе.

Такое решение в пятницу утвердил Кабмин. Было решено, что несколько зданий, расположенных в Вильнюсе по адресу Антакальне, 10, будут переданы православным верующим на основании договора пользования сроком на десять лет.

Православные обратились в правительство еще в марте с просьбой предоставить право пользования помещениями для канцелярии и резиденции экзархата Вселенского патриархата в Литве.

В настоящее время здания по указанному адресу находятся в доверительном управлении Министерства культуры.

В апреле православные Константинопольского патриархата собрались на первое собрание Литовского экзархата. В ходе него было решено построить в Вильнюсе православный храм, был утвержден устав экзархата и избран совет священников.

В феврале этого года Министерство юстиции предоставило юридическое признание Константинопольской православной церкви. Это позволило им получить государственное финансирование – более 77 тыс. евро.

Экзарх Константинопольского патриарха в Литве иеромонах Иустин Кивилоо провел первое богослужение в Вильнюсе в начале января этого года.

В 2022 году по решению Московского патриархата после критики в адрес Московского патриарха Кирилла, поддерживающего агрессию России против Украины, пятеро православных священнослужителей были отстранены от служения.

Решение тогда аргументировалось нарушением клятвы священников, ложными сообщениями.

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