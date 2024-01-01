Длинные выходные в 2024 году: все даты и возможности продлить праздники

Первые длинные выходные ожидаются в январе с 16 по 18 число. 16 февраля - это День восстановления Литовского государства. В этом году он выпадает на пятницу.
Вторые длинные выходные выпадут в марте, отдыхать будем с 9 по 11 марта, поскольку 11 марта – День восстановления Независимости Литвы выпадает на понедельник.
Третьи такие выходные будут на Пасху. Выходные ждут 30–31 марта и 1 апреля.
Четвертые длинные выходные выпадают на Ивана Купалы (Йонинес, Расос), отдыхать будем 22–24 июня (24 июня в этом году - понедельник).
Пятые и последние длинные выходные выпадают на 1–3 ноября. 1 ноября (День всех святых) в этом году - пятница.
В 2023 году в Литве длинные выходные выпали всего три раза: на Пасху, на 1 мая (Международный день трудящихся) и на Рождество.
Если перечисленных длинных выходных мало, можно продлить выходные в другие праздники, взяв дополнительные дни отпуска.
Такая возможность выпадет трижды.
Если взять выходные 2–3 мая, то можно получить 5 выходных. 1 мая выпадает на среду.
Если взять отпуск на 16 августа (пятница), то можно отдыхать 4 дня, потому что 15 августа (День Успения Богородицы, Жолинес) - это выходной, выпадающий на четверг.
24–26 декабря в Литве - Рождество, это дни со вторника по четверг, если взять выходной в пятницу, 27 декабря, то получится 6 выходных дней. Если человек может взять выходной и 23 декабря (в понедельник), то можно отдыхать целых 9 дней).
К сожалению, Новый, 2025 год, будем встречать в середине недели. В 2024 году 30–31 декабря это понедельник-вторник (рабочие). Если взять в эти дни выходные или отпуск, то можно отдыхать до 1 января включительно.
Первый день Пасхи - всегда выходной день, воскресенье. В этом году этот день выпадает на 31 марта.
День Матери в Литве - всегда первое воскресенье мая, а День отца - первое воскресенье июня.
День Коронации Миндаугаса (6 июля) в 2024 году выпадает на субботу, как и 2 ноября - День поминовения усопших.