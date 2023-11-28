Дизайнера возмутила четырехзначная цена за ремонт балкона: он что будет золотой?

Об этой ситуации дизайнер сначала рассказал в социальной сети. Счет за ремонт балкона составил 9280 евро.

В интервью порталу Delfi Статкявичюс сказал, что сначала счет был 12 000 евро. Позже она уменьшилась.

"Кажется, этот как с электричеством в нашей стране. Начался снег, зима, они решили чинить балкон. Этот балкон мой сосед архитектор сам сделал за 500 евро. Но до этого мы получили письмо, в котором сказано, что работы будут стоить 12 000 евро, потом сумма снизилась до 9000. Как-то интересно, разница сразу в 3000 евро. Итак, за работу возьмут, 1000 евро и еще по 4000 евро в карманы начальников. Разве это не аферисты? Сколько может стоить балкон площадью 1,5 кв. м? Он что будет золотым? У нас или золотые туалеты или золотые балконы", – сказал дизайнер.

Статкявичюс сказал, что цену объяснили статусом культурного наследия.