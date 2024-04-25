2024.04.25 06:50

Дизайнер Александрас Погребноюс создал коллекцию к олимпиаде 2024 года

 
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Aleksandro Pogrebnojaus naujausia kolekcija
Aleksandro Pogrebnojaus naujausia kolekcija

Дизайнер Александрас Погребноюс создал коллекцию к олимпиаде 2024 года в Париже. Она предназначена не только для профессиональных спортсменов, но и для энтузиастов, которым нравится активный образ жизни.

Основные черты коллекции - литовские национальные символы, переданные яркими красками, смелый, но рафинированный дизайн. Коллекция пропитана спортивным духом и гражданственностью, наделяет энергией, доставляет эстетическое удовольствие.

Одежда создана с учетом разных видов спорта и в то же время универсальна.

"Эта коллекция предназначена для каждого, чье сердце жаждет спорта, неважно о каком спорте идет речь – об олимпиаде или вечерней пробежке, в парке или о теннисном турнире с друзьями. Я хочу, чтобы каждый мог выразить себя через эту одежду, это не просто одежда – это приглашение жить свободнее, веселее, активнее", – сказал Погребноюс.

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