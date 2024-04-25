Дизайнер Александрас Погребноюс создал коллекцию к олимпиаде 2024 года

"Эта коллекция предназначена для каждого, чье сердце жаждет спорта, неважно о каком спорте идет речь – об олимпиаде или вечерней пробежке, в парке или о теннисном турнире с друзьями. Я хочу, чтобы каждый мог выразить себя через эту одежду, это не просто одежда – это приглашение жить свободнее, веселее, активнее", – сказал Погребноюс.