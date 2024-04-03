Диссидентка и монахиня Садунайте похоронена на Веркяйском кладбище в Вильнюсе

Перед похоронами в Костеле Обретения Святого Креста в Вильнюсе прошла месса в память об усопшей. Попрощаться с Н. Садунайте пришли новый министр обороны Лауринас Кащюнас, староста фракции консерваторов в Сейме Радвиле Моркунайте-Микуленене и другие политики.
Во вторник днем желающие почтить память усопшей собрались в Вильнюсском ритуальном центре.
Н. Садунайте скончалась в воскресенье, на 86-м году жизни.
Ф. Н. Садунайте награждена Памятной медалью 13 Января (1992 г.), Командорским Большим крестом ордена Креста Витиса (1998 г.) и Медалью Независимости Литвы (2000 г.). В 2017 году монахиня была удостоена Премии Свободы.
Оставить комментарий Читать комментарии