Дискуссия в Висагинасе: чего ждать от выборов национальным общинам Литвы?

Что предстоящие выборы президента и парламента Литвы принесут национальным меньшинствам? Что будут обещать национальным общинам партии и как себя позиционируют их кандидаты? В ходе дискуссии также обсудим, чего ожидают от выборов сами жители Висагинаса?