Дискуссия в Висагинасе: чего ждать от выборов национальным общинам Литвы?

Начало дискуссии – 12 декабря в 18.00. Место проведения дискуссии – Концертный зал Висагинского центра культуры (VKC „Sedulina”, Vilties g. 5).
Участники дискуссии:
Владимирас Лаучюс - политолог, журналист, редактор и старший политический аналитик Центра исследований Восточной Европы.
Владас Гайдис – социолог, доктор социальных наук, директор Центра исследования общественного мнения и рынка Vilmorus.
Эрнест Алесин - журналист, член правления Вильнюсского отделения Союза журналистов Литвы и ведущий подкаста „Код Гаона” на радио LRT.
Модератор: Дмитрий Семенов – журналист портала Delfi.ru.
Мероприятие проходит на русском языке.