Дискуссия в Висагинасе: чего ждать от выборов национальным общинам Литвы?

 
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ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Что предстоящие выборы президента и парламента Литвы принесут национальным меньшинствам? Что будут обещать национальным общинам партии и как себя позиционируют их кандидаты? В ходе дискуссии также обсудим, чего ожидают от выборов сами жители Висагинаса?

Начало дискуссии – 12 декабря в 18.00. Место проведения дискуссии – Концертный зал Висагинского центра культуры (VKC „Sedulina”, Vilties g. 5).

Участники дискуссии:

Владимирас Лаучюс - политолог, журналист, редактор и старший политический аналитик Центра исследований Восточной Европы.
Владас Гайдис – социолог, доктор социальных наук, директор Центра исследования общественного мнения и рынка Vilmorus.
Эрнест Алесин - журналист, член правления Вильнюсского отделения Союза журналистов Литвы и ведущий подкаста „Код Гаона” на радио LRT.

Модератор: Дмитрий Семенов – журналист портала Delfi.ru.

Мероприятие проходит на русском языке.

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