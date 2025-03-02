Дирижер Каунасского симфонического оркестра Орбелян – о первой литовской "Грэмми", отце-уборщике и квартире Андропова

О том, чем отличается оркестр Каунаса, как его родители сбежали от Сталина в Америку и почему он купил московскую квартиру бывшего главы КГБ и КПСС, Константин Орбелян рассказал Delfi.
С Каунасским симфоническим оркестром Константин Орбелян познакомился в 2012 году, когда в Литву, на недавно открытой „Жальгирис Арене“ пригласили выступить оперного певца Дмитрия Хворостовского. „И меня в придачу“, – шутит Орбелян. С Хворостовским, умершим в 2017 году, дирижера связывало не только профессиональное сотрудничество, но и тесная дружба.
Работать с Каунасским симфоническим оркестром и его руководителем Альгимантасом Трейкаускасом Орбеляну, по его словам, очень понравилось. Через несколько месяцев он получил приглашение стать главным дирижером оркестра.
Удобный зал и замечательный коллектив
Одним из первых заметных успехов работы Орбеляна в Каунасе стала запись опер Россини со знаменитым американским тенором Лоуренсом Браунли (Lawrence Brownlee). Именно Орбелян первый предложил Браунли записать совместный диск с Каунасским симфоническим оркестром. Записанный в 2013 году диск – первый в карьере Браунли – была номинирован на „Грэмми“ 2014 года. И это стало первой в истории Литвы номинацией национального оркестра на престижную музыкальную премию.
„Тут было комфортно работать и записывать – удобный зал, замечательные оркестр и хор! – вспоминает Орбелян. – Я очень люблю работать с вокалистами. А Каунасский оркестр как раз отличается тем, что он очень хорошо на них реагирует. Это очень важное качество для симфонического оркестра, поскольку они в основном играют симфонии, другие масштабные произведения, но произведения с элементами вокала исполняют намного реже“.
В качестве примера он приводит участие Каунасского оркестра в телевизионном музыкальном проекте „Триумфальная арка“, где музыканты должны были выступать в прямом эфире с солистами. „В принципе, они знали, какая музыка планируется, но поскольку это был конкурс, то нужно было подстраиваться под певца на ходу. Такая способность оркестра работать экспромтом, не по нотам – это очень удобно для дирижера“, – говорит Орбелян.
Он также отмечает высокий профессионализм музыкантов-солистов оркестра (первой скрипки, кларнетиста, гобоиста, фаготиста и других) и говорит, что работа музыканта в Литве – не такая уж простая. „Многие музыканты с утра репетируют в Вильнюсской филармонии, к двум часам дня приезжают в Каунас на репетицию со мной. Мы работаем до 17, и они едут обратно в Вильнюс, чтобы успеть к 19 на концерт“.
На мировом уровне
Орбелян жалеет, что пандемия ковида сильно ударила по гастрольной деятельности и помешала ему вывезти в 2021 году оркестр в США, где было запланировано 35 концертов. Организовать такой тур заново – дело непростое, такие гастроли планируются за несколько лет вперед.
С окончанием пандемии Орбелян вновь стал привлекать в Каунас звезд с мировым именем. Так, в 2022 году оркестр под его управлением сыграл мировую премьеру симфонии композитора Леры Ауэрбаха „Сосуды Света“. Она посвящена японскому дипломату Тиунэ Сугихаре, который выдал японские транзитные визы тысячам каунасских евреев и тем самым спас их от Холокоста. Ауэрбах написала это произведение по заказу израильского мемориального комплекса „Яд Вашем“, увековечивающего память о Холокосте.
„Это очень масштабное произведение с хором, четырьмя солистами, – рассказывает дирижер. – Соло на виолончели исполняла Кристина Рейко-Купер. Почему именно она? Рейко-Купер – прекрасный музыкант, японка, замужем за банкиром еврейского происхождения Леонардом Розеном, отца которого спас как раз Сугихара“.
Кристина Рейко-Купер приняла участие и в другой записи, сделанной в начале января этого года каналом RTL в Кафедральном соборе Каунаса. Вместе с ней солистами выступили Асмик Григорян, оперная певица литовско-армянского происхождения, и украинский тенор Дмитро Попов. Запись концерта – Орбелян ее называет „феноменальной“ – весной покажут по LRT.
Свои попытки сделать Каунасский симфонический оркестр заметным на международной арене музыкальным коллективом – как в концертной деятельности, так и в сфере звукозаписи – Орбелян считает одной из главных своих заслуг на посту главного дирижера. Этому в немалой степени способствует его необычная карьера, тесно связанная с не менее необычной историей семьи.
Как семья Орбелянов из СССР оказалась в США
Его родители познакомились в 1945 году в лагере для перемещенных лиц в Германии. Папа – Гарри Орбелян – воевал, попал в немецкий плен, бежал к партизанам и вновь оказался в плену. Мама – Вера Вознесенская – была вывезена из Харькова на работы в Германию. Родителей Гарри Орбеляна, убежденных коммунистов, репрессировали в 1937 году в Баку. Отца расстреляли, маму посадили в тюрьму, затем сослали в лагерь. Гарри, взяв фамилию мамы, смог попасть в армию и с началом войны – на фронт. Его младший брат остался у родственников.
После войны и Гарри, и Вера (с маленькой дочерью от первого брака) отказались возвращаться из Германии в СССР. Обоих предупредили, что в Советском Союзе таких „возвращенцев“, как они, либо расстреливают, либо отправляют в лагеря как „изменников Родины“. Летом 1948 года США объявили о готовности принять 205 тысяч беженцев из Европы. Гарри и Вера подали заявку на визу, но разрешение уехать в Нью-Йорк получает только Вера. Гарри приехал в США лишь несколько месяцев спустя.
Веру в Нью-Йорке на неделю бесплатно поселили в гостинице Latham, где по случайному совпадению снимал апартаменты и советский шпион Рудольф Абель. По не менее удивительному совпадению несколько десятилетий спустя в знаменитом фильме про Рудольфа Абеля „Мост шпионов“, снятом Стивеном Спилбергом в 2015 году, был использован отрывок из второй части второго фортепианного концерта Шостаковича, исполненного оркестром под управлением Константина Орбеляна.
А тогда, в 1948 году, его мама не знала, как ей устроиться на работу с трехлетней дочерью на руках. „Ей посоветовали дать объявление в газету „Новое Русское слово“, и позвонила русская семья, представители первой волны эмиграции. Они сказали, что готовы смотреть за дочкой бесплатно. Сегодня даже сложно себе представить, насколько бесценна была эта помощь! – Константин Орбелян вспоминает один из самых трогательных для него моментов семейной истории. – И так совпало, что, когда мама приехала к ним познакомиться, этой семье пришла телеграмма, что они выиграли в лотерею машину. И они восприняли появление моей мамы в их жизни как знак судьбы“.
Время больших возможностей
Когда Гарри Орбелян добрался до Америки, он решил обустроить жизнь своей новой семьи в Лос-Анджелесе, где была большая армянская община. Там он сделал головокружительную карьеру – от уборщика до генерального директора универмага. Со временем он возглавил местную торговую палату. В этом качестве он смог встретиться с Никитой Хрущевым, когда тот был в Америке, и добиться разрешения, чтобы его маме разрешили посетить его в США. В 1970-х годах Орбеляны смогли посетить СССР и встретиться с родными в Армении и мамой Веры. Младший брат Гарри – Константин Орбелян – в СССР стал известным композитором и дирижером. Именно в его часть Гарри и Вера назвали своего сына, который, сам того не зная, пошел по стопам своего дяди и выбрал музыкальную карьеру.
Уже в 11 лет Константин Орбелян дебютировал как пианист с Симфоническим оркестром Сан-Франциско. Окончив Джульярдскую высшую музыкальную школу в Нью-Йорке, он гастролировал по всему миру в качестве пианиста, пока вдруг не сменил музыкальное амплуа на дирижера.
В 1989 году Орбеляна пригласили в СССР на гастроли в качестве пианиста – исполнить 25 концертов. 1 декабря 1990 года он сыграл с Государственным камерным оркестром СССР. Дирижер оркестра Андрей Корсаков скончался через два месяца, и в конце марта 1991 года Орбелян принял приглашение от министерства культуры возглавить оркестр. Так он стал первым американским дирижером, который был принят на работу в СССР.
„Я в жизни не мог себе представить, что так сложится жизнь. Я американец и вырос в семье, где ненавидели советскую власть, но любили русскую культуру, – говорит Орбелян. – Это было время больших возможностей – железный занавес начал подниматься“.
По иронии судьбы, уже в начале 2000-х Орбелян смог купить квартиру советского генсека Юрия Андропова на Кутузовском проспекте, в доме 26. „Этой квартирой на тот момент владел пианист Николай Петров. Они с женой предложили мне ее купить. Я спросил папу, тот сразу согласился. Для него это было невероятно: как это так, он, „невозвращенец“, будет владеть квартирой бывшего главы КГБ и КПСС!“, – вспоминает Орбелян.
„В России можно сойти с ума от ощущения дурдома вокруг“
Сегодня для музыканта 30-летний этап жизни в России позади. Последний раз он был в России в июне 2021 года – на свадьбе сына. Родных там не осталось, с оставшимися друзьями старается о политике не разговаривать. А тех, кто поддерживает войну, за друзей не считает.
„Люди на Западе не понимают, что такое советский менталитет. Не так давно Сталин расстреливал бабушек-дедушек, поэтому в людях по-прежнему живет страх. И если ты не воспринимаешь пропагандистское вранье из российского телевизора как правду, то сам можешь сойти с ума от ощущения дурдома вокруг“, – говорит Константин Орбелян.
Он напоминает, как его бабушка по линии отца до конца жизни боялась осудить сталинские репрессии, хотя сама от них пострадала: „Моя бабушка, когда ее спрашивали про пребывание в лагере жен изменников родины, куда сослали 50 тысяч женщин, а выжило всего пять тысяч, отвечала: „Там был прекрасный свежий воздух, и мы никогда не переедали““.
Единственную родственницу по маминой линии Орбелян вывез из Харькова, теперь она живет в Каунасе. Сам же дирижер очень жалеет, что до войны так не успел ни разу побывать в родном городе мамы: „Погибли люди, а прекрасная архитектура Харькова, которую даже немцы во время Второй мировой войны не тронули, теперь разрушена российскими ракетами. Глядя на то, что происходит, я в каком-то смысле даже радуюсь, что родители до этого момента не дожили“.