Дирижер Каунасского симфонического оркестра Орбелян – о первой литовской "Грэмми", отце-уборщике и квартире Андропова

Время больших возможностей

Когда Гарри Орбелян добрался до Америки, он решил обустроить жизнь своей новой семьи в Лос-Анджелесе, где была большая армянская община. Там он сделал головокружительную карьеру – от уборщика до генерального директора универмага. Со временем он возглавил местную торговую палату. В этом качестве он смог встретиться с Никитой Хрущевым, когда тот был в Америке, и добиться разрешения, чтобы его маме разрешили посетить его в США. В 1970-х годах Орбеляны смогли посетить СССР и встретиться с родными в Армении и мамой Веры. Младший брат Гарри – Константин Орбелян – в СССР стал известным композитором и дирижером. Именно в его часть Гарри и Вера назвали своего сына, который, сам того не зная, пошел по стопам своего дяди и выбрал музыкальную карьеру.