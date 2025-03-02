Дирижер Каунасского симфонического оркестра Орбелян – о первой литовской "Грэмми" и об американской мечте своих родителей

О своей музыкальной карьере, драматичной истории семьи и о том, чем отличается оркестр Каунаса, Константин Орбелян рассказал Delfi.
С Каунасским симфоническим оркестром Константин Орбелян познакомился в 2012 году, когда в Литву, на недавно открытой „Жальгирис Арене“ пригласили выступить оперного певца Дмитрия Хворостовского. „И меня в придачу“, – шутит Орбелян. С Хворостовским, умершим в 2017 году, дирижера связывало не только профессиональное сотрудничество, но и тесная дружба.
Работать с Каунасским симфоническим оркестром и его руководителем Альгимантасом Трейкаускасом Орбеляну, по его словам, очень понравилось. Через несколько месяцев он получил приглашение стать главным дирижером оркестра.
Удобный зал, прекрасный хор, замечательный коллектив
Одним из первых заметных успехов работы Орбеляна в Каунасе стала запись арий Россини со знаменитым американским тенором Лоуренсом Браунли (Lawrence Brownlee). Именно Орбелян первый предложил Браунли записать совместный диск с Каунасским симфоническим оркестром. Записанный в 2013 году диск – первый в карьере Браунли – была номинирован на „Грэмми“ 2014 года. И это стало первой в истории Литвы номинацией оркестра на престижную музыкальную премию.
„Тут было комфортно работать и записывать – удобный зал, прекрасный оркестр и замечательный хор! – вспоминает Орбелян. – Я очень люблю работать с вокалистами. А Каунасский оркестр как раз отличается тем, что он очень хорошо на них реагирует. Это очень важное качество для симфонического оркестра, поскольку они в основном играют симфонии, другие масштабные произведения, но произведения с элементами вокала исполняют намного реже“.
В качестве примера он приводит участие Каунасского оркестра в телевизионном музыкальном проекте „Триумфальная арка“, где музыканты должны были выступать в прямом эфире с солистами. „В принципе, они знали, какая музыка планируется, но поскольку это был конкурс, то нужно было подстраиваться под певца на ходу. Такая способность оркестра работать экспромтом, не по нотам – это очень удобно для дирижера“, – говорит Орбелян.
Он также отмечает высокий профессионализм музыкантов-солистов оркестра (первой скрипки, кларнетиста, гобоиста, фаготиста и других) и говорит, что работа музыканта в Литве – не такая уж простая. „Многие музыканты с утра репетируют в Вильнюсской филармонии, к двум часам дня приезжают в Каунас на репетицию со мной. Мы работаем до 17, и они едут обратно в Вильнюс, чтобы успеть к 19 на концерт“.
На мировом уровне
В качестве примера он приводит участие Каунасского оркестра в телевизионном музыкальном проекте „Триумфальная арка“, где музыканты должны были выступать в прямом эфире с солистами. „В принципе, они знали, какая музыка планируется, но поскольку это был конкурс, то нужно было подстраиваться под певца на ходу. Такая способность оркестра работать экспромтом – это очень удобно для дирижера“, – говорит Орбелян.
Он также отмечает высокий профессионализм музыкантов-солистов оркестра и говорит, что работа музыканта в Литве – не такая уж простая.
„Многие музыканты с утра репетируют в Вильнюсской филармонии, к двум часам дня приезжают в Каунас на репетицию со мной, а вечером едут обратно“.
На мировом уровне
Орбелян жалеет, что пандемия ковида сильно ударила по гастрольной деятельности и помешала ему вывезти в 2021 году оркестр в США, где было запланировано 35 концертов. Организовать такой тур заново – дело непростое, такие гастроли планируются за несколько лет вперед.
С окончанием пандемии Орбелян вновь стал привлекать в Каунас звезд с мировым именем. Так, в 2022 году оркестр под его управлением сыграл мировую премьеру симфонии композитора Леры Ауэрбаха „Проводник Света“. Она посвящена японскому дипломату Тиунэ Сугихаре, который выдал японские транзитные визы тысячам польских евреев и тем самым спас их от Холокоста. Ауэрбах написала это произведение по заказу израильского мемориального комплекса „Яд Вашем“, увековечивающего память о Холокосте.
„Это очень масштабное произведение с хором, четырьмя солистами, – рассказывает дирижер. – Соло на виолончели исполняла Кристина Рейко-Купер. Почему именно она? Рейко-Купер – прекрасный музыкант, японка. Ее муж –еврейского происхождения Леонард Розен, отца которого спас как раз Сугихара“.
Кристина Рейко-Купер приняла участие и в другой записи, сделанной в начале января этого года каналами LRT и АRTE в Кафедральном соборе Каунаса. Вместе с ней солистами выступили оперная звезда литовско-армянского происхождения Асмик Григорян и украинский тенор Дмитро Попов. Запись концерта – Орбелян ее называет „феноменальной“ – весной покажут по LRT и ARTE.
Свои попытки сделать Каунасский симфонический оркестр заметным на международной арене музыкальным коллективом – как в концертной деятельности, так и в сфере звукозаписи – Орбелян считает одной из главных своих заслуг на посту главного дирижера. Этому в немалой степени способствует его необычная карьера, тесно связанная с не менее необычной историей семьи.
Как семья Орбелянов из СССР оказалась в США
Его родители познакомились в 1945 году в лагере для перемещенных лиц в Германии. Папа – Гарри Орбелян – воевал, попал в немецкий плен, бежал к партизанам и вновь оказался в плену. Мама – Вера Вознесенская – была вывезена из Харькова на работы в Германию. Родителей Гарри Орбеляна, убежденных коммунистов, репрессировали в 1937 году в Баку. Отца расстреляли, маму посадили в тюрьму, затем сослали в лагерь. Гарри, взяв фамилию мамы, смог попасть в армию и с началом войны – на фронт. Его младший брат остался у родственников.
После войны и Гарри, и Вера (с маленькой дочерью от первого брака) отказались возвращаться из Германии в СССР. Обоих предупредили, что в Советском Союзе таких „возвращенцев“, как они, либо расстреливают, либо отправляют в лагеря как „изменников Родины“. Летом 1948 года США объявили о готовности принять 205 тысяч беженцев из Европы. Гарри и Вера подали заявку на визу, но разрешение уехать в Нью-Йорк получает только Вера. Гарри приехал в США лишь несколько месяцев спустя.
Веру в Нью-Йорке на неделю бесплатно поселили в гостинице Latham, где по случайному совпадению снимал апартаменты и советский шпион Рудольф Абель. По не менее удивительному совпадению несколько десятилетий спустя в знаменитом фильме про Рудольфа Абеля „Мост шпионов“, снятом Стивеном Спилбергом в 2015 году, был использован отрывок из второй части второго фортепианного концерта Шостаковича, исполненного оркестром под управлением Константина Орбеляна.
А тогда, в 1948 году, его мама не знала, как ей устроиться на работу с трехлетней дочерью на руках. „Ей посоветовали дать объявление в газету „Новое Русское слово“, и позвонила русская семья, представители первой волны эмиграции. Они сказали, что готовы смотреть за дочкой бесплатно. Сегодня даже сложно себе представить, насколько бесценна была эта помощь! – Константин Орбелян вспоминает один из самых трогательных для него моментов семейной истории. – И так совпало, что, когда мама приехала к ним познакомиться, этой семье пришла телеграмма, что они выиграли в лотерею машину. И они восприняли появление моей мамы в их жизни как знак судьбы“.
Время больших возможностей
Когда Гарри Орбелян добрался до Америки, он решил обустроить жизнь своей новой семьи в Сан-Франциско, где была большая армянская община. Там он сделал головокружительную карьеру – от уборщика до генерального директора универмага. Со временем он возглавил местную торговую палату. В этом качестве он смог встретиться с Никитой Хрущевым, когда тот был в Америке, и добиться разрешения, чтобы его маме разрешили посетить его в США. В 1970-х годах Орбеляны смогли посетить СССР и встретиться с родными в Армении и мамой Веры. Младший брат Гарри – Константин Орбелян – в СССР стал известным композитором и дирижером. Именно в его часть Гарри и Вера назвали своего сына, который, сам того не зная, пошел по стопам своего дяди и выбрал музыкальную карьеру.
Уже в 11 лет Константин Орбелян дебютировал как пианист с Симфоническим оркестром Сан-Франциско. Окончив Джульярдскую высшую музыкальную школу в Нью-Йорке, он гастролировал по всему миру в качестве пианиста, пока вдруг не сменил музыкальное амплуа на дирижера.
В 1989 году Орбеляна пригласили в СССР на гастроли в качестве пианиста – исполнить 25 концертов. 1 декабря 1990 года он сыграл с Государственным камерным оркестром СССР. Дирижер оркестра Андрей Корсаков скончался через два месяца, и в конце марта 1991 года Орбелян принял приглашение от министерства культуры возглавить оркестр. Так он стал первым американским дирижером, который был принят на работу в СССР.
„Это было время больших возможностей – железный занавес начал подниматься. – говорит Орбелян. – Я американец и вырос в семье, в которой, хотя и пострадали от советской власти, но любили русскую культуру. И я в жизни не мог себе представить, что так сложится жизнь“.
Эти перемены в начале 1990-х годов казались невероятными. Но, в то же время, тогда уже невозможно было себе представить, что железный занавес между Россией и Европой опуститься вновь.
„В России можно сойти с ума от ощущения дурдома вокруг“
Сегодня для музыканта 30-летний этап жизни в России позади. Последний раз он был в России в июне 2021 года – на свадьбе сына. Родных там не осталось, с оставшимися друзьями старается о политике не разговаривать. А тех, кто поддерживает войну, за друзей не считает.
„Люди на Западе не понимают, что такое советский менталитет. Не так давно Сталин расстреливал бабушек-дедушек, поэтому в людях по-прежнему живет страх. И если ты не воспринимаешь пропагандистское вранье из российского телевизора как правду, то сам можешь сойти с ума от ощущения дурдома вокруг“, – говорит Константин Орбелян.
Он напоминает, как его бабушка по линии отца до конца жизни боялась осудить сталинские репрессии, хотя сама от них пострадала: „Моя бабушка, когда ее спрашивали про пребывание в лагере жен изменников родины, куда сослали 50 тысяч женщин, а выжило всего пять тысяч, отвечала: „Там был прекрасный свежий воздух, и мы никогда не переедали““.
Единственную родственницу по маминой линии Орбелян вывез из Харькова, теперь она живет в Каунасе. Сам же дирижер очень жалеет, что до войны так не успел ни разу побывать в родном городе мамы: „Погибли люди, а прекрасная архитектура Харькова, которую даже немцы во время Второй мировой войны не тронули, теперь разрушена российскими ракетами. Глядя на то, что происходит, я в каком-то смысле даже радуюсь, что родители до этого момента не дожили“.