Директора компании суд признал виновным в нарушении правил безопасности труда

Суд выяснил, что С.Й., занимавший пост директора и отвечавший за безопасность условий труда и здоровье работников, должен был создать безопасные условия труда, но на деле с 26 июня 2009 по 12 ноября 2015 года не выполнял эти требования.
Суд доказал, что по этой причине двое работников компании, во время работы контактировали с опасным для здоровья веществом – диоксидом кремния (бесцветные кристаллы практически нерастворимые в воде, заработали профессиональное заболевание – силикоз и скончались от этой болезни.
Несмотря на то, что С.Й. свою вину не признал, суд, оценив все собранные материалы по этому делу, констатировал, что С.Й. виновен в том, что работники заболели, поскольку не создал безопасные условия труда.
28 декабря 2023 г. Каунасская палата Каунасского участкового суда приговорила С.Й. к двум годам лишения свободы с отсрочкой на 1,5 года. Кроме того, С.Й. в это время обязан работать или зарегистрироваться в Службе занятости и с 23 ч. до 6 ч. находится дома, отлучаться из дома в это время он может только по работе.
В гражданском порядке близкие покойных могут требовать возмещения материального ущерба.