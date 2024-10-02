Директора Департамента пожарной безопасности и спасения Литвы уволили с должности после окончания срока полномочий

6 октября истекает пятилетний срок полномочий С. Грейчюса на посту главы ДПБС. С. Грейчюс приступил к работе в должности директора департамента 7 октября 2019 года.

Правда, С. Грейчюс мог бы возглавить ДПБС еще один срок, но министр внутренних дел Агне Билотайте в понедельник указала, что этого сделано не будет.

„Я хотела бы поблагодарить генерала Саулюса Грейчюса за его службу, за совместную работу с Министерством внутренних дел и достигнутые действительно хорошие результаты, связанные с укреплением службы и обеспечением сотрудников. И, конечно, за прозрачность“, - сказала А. Билотайте на состоявшемся в среду заседании правительства.