2024.10.02 16:49

Директора Департамента пожарной безопасности и спасения Литвы уволили с должности после окончания срока полномочий

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Saulius Greičius
Saulius Greičius
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Несмотря на призывы представителей пожарного сообщества назначить нынешнего директора Департамента пожарной безопасности и спасения (ДПБС) Саулюса Грейчюса на второй срок, в среду правительство одобрило предложение МВД об увольнении руководителя с должности.

6 октября истекает пятилетний срок полномочий С. Грейчюса на посту главы ДПБС. С. Грейчюс приступил к работе в должности директора департамента 7 октября 2019 года.

Правда, С. Грейчюс мог бы возглавить ДПБС еще один срок, но министр внутренних дел Агне Билотайте в понедельник указала, что этого сделано не будет.

„Я хотела бы поблагодарить генерала Саулюса Грейчюса за его службу, за совместную работу с Министерством внутренних дел и достигнутые действительно хорошие результаты, связанные с укреплением службы и обеспечением сотрудников. И, конечно, за прозрачность“, - сказала А. Билотайте на состоявшемся в среду заседании правительства.

По информации не связанных между собой источников Elta, одной из причин, по которой С. Грейчюсу не предложили продлить срок полномочий, является реакция пожарных на ураган, бушевавший в стране в июле и причинивший большой ущерб. Неофициально говорят, что С. Грейчюса упрекают в том, что накануне урагана жителям не были отправлены предупреждающие сообщения об усиливающемся ветре и дожде.

На вопрос, не выдвинута ли кандидатура С. Грейчюса на пост главы ДПБС на второй срок из-за разногласий по поводу того, как следовало реагировать на бушевавший в стране в июле ураган, А. Билотайте в понедельник ответила, что не желает комментировать слухи.

По данным источников, возглавить ДПБС предложено нынешнему генеральному комиссару полиции Ренатасу Пожеле. Он был назначен генеральным комиссаром полиции сроком на пять лет в 2019 году, срок его полномочий заканчивается в ноябре этого года. Министр А. Билотайте не комментирует, предлагается ли ему возглавить ДПБС.

В соответствии с законом руководители центральных уставных органов назначаются сроком на 5 лет и освобождаются от должности правительством по предложению министра.

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