Директор прогимназии – об обвинениях в насилии над учеником: я подам в суд на мать

Полиция сообщает, что 15 января поступило сообщение о том, что 14 января в период с 12.10 до 12.55 ч. в Вильнюсе мужчина причинил физическую боль 12-летнему школьнику (2012 г.р.). Начато расследование по 3 ч. 140 ст. УК ЛР (причинение физической боли).

Delfi выяснил, что инцидент произошел в столичной школе. По предварительным данным, подозреваемый - директор. Помощь врачей скорой помощи пострадавшему не потребовалась.

Директор, с которым связались журналисты, сказал, что ему нечего комментировать.

„Во-первых, родители ребенка ни ко мне, ни к классному руководителю не обращались, поэтому сложно что-то сказать, когда не знаю, о чем речь.Со мной пока полиция не связывалась“, – сказал он.