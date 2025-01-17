2025.01.17 10:50

Директор прогимназии – об обвинениях в насилии над учеником: я подам в суд на мать

 
Йогинте Ужусените-Четкаускене
ru.DELFI.lt
Moksleiviai
Moksleiviai
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Вчера Delfi сообщал, что директор столичной прогимназии (имя и фамилия редакции Delfi известны) применил насилие в отношении школьника. Мать ребенка обратилась в полицию и в службу по правам ребенка. Однако журналистам директор сказал, что все это выдумки.

Полиция сообщает, что 15 января поступило сообщение о том, что 14 января в период с 12.10 до 12.55 ч. в Вильнюсе мужчина причинил физическую боль 12-летнему школьнику (2012 г.р.). Начато расследование по 3 ч. 140 ст. УК ЛР (причинение физической боли).

Delfi выяснил, что инцидент произошел в столичной школе. По предварительным данным, подозреваемый - директор. Помощь врачей скорой помощи пострадавшему не потребовалась.

Директор, с которым связались журналисты, сказал, что ему нечего комментировать.

„Во-первых, родители ребенка ни ко мне, ни к классному руководителю не обращались, поэтому сложно что-то сказать, когда не знаю, о чем речь.Со мной пока полиция не связывалась“, – сказал он.

Он подтвердил, что это выдумка: „Что касается насилия – однозначно выдумка. Когда увижу документ, в котором будет сказано, в чем меня обвиняют, тогда приму контрмеры. Я подам в суд на мать“.

По словам директора, больше он ничего сказать не может.

Напомним, что агентство Eltа сообщало, что директор якобы ударил ребенка по голове и в грудь, заставил его перед классом снять брюки.

По словам пресс-секретаря Генпрокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене, расследованием занимается прокурор Вильнюсской участковой прокуратуры.

„По имеющимся данным, физическую боль ученику нанес представитель школы. Этот человек ранее в поле зрения правоохраны не попадал. В ходе расследования выяснят обстоятельства происшествия.

Поскольку расследование касается несовершеннолетнего лица, подробную информацию предоставлять не будут“, – сказала она.

Sužinojus apie smurtą prieš vaiką, reikia pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112 arba teritoriniams vaiko teisių apsaugos skyriams, kurių kontaktus rasite www.vaikoteises.lt.
Emocinės paramos tarnyba Telefono numeris Darbo laikas
„Vaikų linija“ 116111 kasdien nuo 11 iki 23 val.
„Tėvų linija“ +370 800 900 12 darbo dienomis nuo 17 iki 21 val.
Kontaktai organizacijų, vykdančių kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio šeimyninio smurto aukoms (liudininkams) ir jų šeimų nariams, projektus.
Organizacijos pavadinimas Tel. Nr. El. pašto adresas
Dingusių žmonių šeimų paramos centras +370 5 248 3373 centras1@missing.lt
natalija@missing.lt
Viešoji įstaiga Šeimos santykių institutas +370 37 750 935, +370 698 23995 pagalba@ssinstitut.lt
Viešoji įstaiga Psichologinės paramos ir konsultavimo centras +370 673 22562, +370 650 63789 ppkcentras@yahoo.com
VšĮ Vaikų laikinosios globos namai „Atsigręžk į vaikus“ +370 5 238 5770, +370 673 17380 atsigrezk@gmail.com
Viešoji įstaiga Vaikų ir paauglių socialinis centras +370 5 237 2548, +370 671 89218 info@vpscentras.lt
Telšių krizių centras +370 444 74282, +370 683 96793, +370 671 16590 kriziucentras@gmail.com
VšĮ Pagalbos paaugliams iniciatyva +370 672 35298 info@ppi.lt
VšĮ Paramos vaikams centras +370 5 271 5980, +370 611 43567 pvc@pvc.lt
Vilniaus arkivyskupijos Caritas +370 5 212 1653, +370 685 77347 mvnamai@vilnius.caritas.lt
Labdaros ir paramos fondas „Algojimas“ +370 699 54778 info@algojimas.lt
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ +370 5 261 815, +370 682 62772 informacija@savethechildren.org
Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija +370 638 36475, +370 681 77002 jurbarkovdc@gmail.com
Specializuotos pagalbos centrai, teikiantys pagalbą nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje (suaugusiems)
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