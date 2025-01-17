Директор прогимназии – об обвинениях в насилии над учеником: я подам в суд на мать

Полиция сообщает, что 15 января поступило сообщение о том, что 14 января в период с 12.10 до 12.55 ч. в Вильнюсе мужчина причинил физическую боль 12-летнему школьнику (2012 г.р.). Начато расследование по 3 ч. 140 ст. УК ЛР (причинение физической боли).
Delfi выяснил, что инцидент произошел в столичной школе. По предварительным данным, подозреваемый - директор. Помощь врачей скорой помощи пострадавшему не потребовалась.
Директор, с которым связались журналисты, сказал, что ему нечего комментировать.
„Во-первых, родители ребенка ни ко мне, ни к классному руководителю не обращались, поэтому сложно что-то сказать, когда не знаю, о чем речь.Со мной пока полиция не связывалась“, – сказал он.
Он подтвердил, что это выдумка: „Что касается насилия – однозначно выдумка. Когда увижу документ, в котором будет сказано, в чем меня обвиняют, тогда приму контрмеры. Я подам в суд на мать“.
По словам директора, больше он ничего сказать не может.
Напомним, что агентство Eltа сообщало, что директор якобы ударил ребенка по голове и в грудь, заставил его перед классом снять брюки.
По словам пресс-секретаря Генпрокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене, расследованием занимается прокурор Вильнюсской участковой прокуратуры.
„По имеющимся данным, физическую боль ученику нанес представитель школы. Этот человек ранее в поле зрения правоохраны не попадал. В ходе расследования выяснят обстоятельства происшествия.
Поскольку расследование касается несовершеннолетнего лица, подробную информацию предоставлять не будут“, – сказала она.
|Sužinojus apie smurtą prieš vaiką, reikia pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112 arba teritoriniams vaiko teisių apsaugos skyriams, kurių kontaktus rasite www.vaikoteises.lt.