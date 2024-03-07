Директор ДГБ предупреждает о провокациях во время выборов: в этом сильнее всего заинтересован Китай

"Мы наблюдаем очень большой интерес к выборам. И президентские, и парламентские выборы", – сказал в четверг Д. Яунишкис, представляя публичный доклад об угрозах национальной безопасности. По его словам, нельзя исключать, что для этого могут использоваться как информационные кампании, так и кибератаки.
"Мы видим много рисков: есть информационные кампании и возможные атаки на критически важную инфраструктуру или транспортный сектор с целью вызвать хаос во время выборов", – сказал Д. Яунишкис, добавив, что в этом случае могут рассылаться ложные сообщения о заложенной взрывчатке.
"Мы можем услышать, что во многих участках заложена взрывчатка, что вызовет хаос и нарушит избирательный процесс", – сказал директор ДГБ.
Тем не менее, по его словам, в возможности повлиять на итоги выборов или в срыве избирательного процесса в данное время сильнее всего заинтересован Китай.
"Это особенно актуально для Китая из-за нашей политики в отношении Тайваня. Для них особенно важно изменить и иметь в парламенте меньше сил, враждебно настроенных по отношению к Китаю", – сказал директор ДГБ.
"Россия занята войной в Украине, но нельзя исключать, что информационные и кибератаки может провести и Россия", – добавил он.
В 2024 г. в Литве пройдут трое выборов.
Граждане Литвы будут выбирать президента, Сейм и представителей государства в Европарламенте.