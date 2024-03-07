Директор ДГБ предупреждает о провокациях во время выборов: в этом сильнее всего заинтересован Китай

"Мы наблюдаем очень большой интерес к выборам. И президентские, и парламентские выборы", – сказал в четверг Д. Яунишкис, представляя публичный доклад об угрозах национальной безопасности. По его словам, нельзя исключать, что для этого могут использоваться как информационные кампании, так и кибератаки.

"Мы видим много рисков: есть информационные кампании и возможные атаки на критически важную инфраструктуру или транспортный сектор с целью вызвать хаос во время выборов", – сказал Д. Яунишкис, добавив, что в этом случае могут рассылаться ложные сообщения о заложенной взрывчатке.

"Мы можем услышать, что во многих участках заложена взрывчатка, что вызовет хаос и нарушит избирательный процесс", – сказал директор ДГБ.