Директор департамента пожарной безопасности: спасти ребенка во время пожара в Виршулишкес было невозможно

"когда мы увидели в социальных сетях запись о том, что ребенка не спасают, а это тяжелое обвинение – такого не бывает, чтобы пожарные-спасатели не спасали. Я лично говорил с теми, кто нашел маму и с теми, кто заходил в квартиру, могу однозначно сказать, что сообщение в социальных сетях не отвечает реальности", – сказал LRT 9 января Грейчюс.

Так он отреагировал на запись в социальной сети о том, что во время пожара 2 января в многоквартирном доме в Виршулишкес одна женщина держала за руку своего ребенка, а пожарные-спасатели, которые вошли в квартиру, оторвали ее от ребенка и увели, а ребенка оставили в квартире.

Грейчюс сам говорил с пожарными, которые тушили пожар в Виршулишкес. Они рассказали, что женщину нашли не в квартире, а в подъезде. Самого ребенка с учетом всех обстоятельств спасти было невозможно.