Директор департамента пожарной безопасности: спасти ребенка во время пожара в Виршулишкес было невозможно

"когда мы увидели в социальных сетях запись о том, что ребенка не спасают, а это тяжелое обвинение – такого не бывает, чтобы пожарные-спасатели не спасали. Я лично говорил с теми, кто нашел маму и с теми, кто заходил в квартиру, могу однозначно сказать, что сообщение в социальных сетях не отвечает реальности", – сказал LRT 9 января Грейчюс.
Так он отреагировал на запись в социальной сети о том, что во время пожара 2 января в многоквартирном доме в Виршулишкес одна женщина держала за руку своего ребенка, а пожарные-спасатели, которые вошли в квартиру, оторвали ее от ребенка и увели, а ребенка оставили в квартире.
Грейчюс сам говорил с пожарными, которые тушили пожар в Виршулишкес. Они рассказали, что женщину нашли не в квартире, а в подъезде. Самого ребенка с учетом всех обстоятельств спасти было невозможно.
"На самом деле пожарные-спасатели нашли маму в подъезде, она была в шоковом состоянии, но сразу сказала, что в квартире остался ребенок. Пожарные сразу же вошли в квартиру, тушили ее со стороны подъезда и через окно. Если бы ребенок был где-то на кровати, в углу, если бы его нашли, если бы тепловизор его показал, я не знаю, была ли возможность его спасти, но его бы вынесли и реанимировали бы.
Но ситуация была иной, по тому что видели, и сколько времени длилась операция по освобождению тела ребенка, могу сказать однозначно, я убежден, что после такого взрыва, при таких обстоятельствах, спасти ребенка, к сожалению, было невозможно", – сказал Грейчюс и прибавил, что на ребенка упало несколько перекрытий.
Он повторил, что никто маму от ребенка не отрывал, она была найдена не в квартире, а в подъезде.
Напомним, что пожар после взрывов произошел в 5-этажном доме в столичном микрорайоне Виршулишкес 2 января в первой половине дня. Во время пожара погибли два человека (мужчина и ребенок), еще четверо попали в больницу.
Во время пожара и взрыва были серьезно повреждены конструкции дома, провалились перекрытия между этажами.
Причина пожара пока неясна.
Жители в дом вернуться не могут, поскольку его состояние нестабильное.
Полиция ведет расследование по факту уничтожения или порчи имущества.