Дипломатическое наследие семьи Бачкисов передано в Центральный госархив

„4 апреля в Министерстве иностранных дел бывший дипломат Святого Престола, кардинал-эмерит, Его Высокопреосвященство Аудрис-Юозас Бачкис, сын главы литовской дипломатии Стасиса Антанаса Бачкиса, подписал договор с директором Центрального государственного архива Литвы Далюсом Жижисом“, — говорится в сообщении МИДа.
Семья Бачкисов передала в архив на хранение несколько файлов о деятельности посла во Франции Ричардаса Бачкиса в период 1994–1998 годов, свидетельствующих о многолетней вовлеченности этого управленца, педагога и председателя литовской общины во Франции в дипломатическую деятельность.
„Это не первый переданный архив — как документы отца кардинала, так и его брата — из их деятельности для литовской дипломатии и Литовского государства. Это очень важно для нас, заботящихся об институциональной и государственной памяти, потому что это свидетельствует о преемственности — от межвоенного периода, от Литвы 1918 года, до Литвы 1990-х годов“, — цитируется в сообщении министр иностранных дел Кястутис Будрис.
Отмечается, что МИД на протяжении многих лет выступает посредником, передавая дипломатическое наследие в архивы, музеи и библиотеки. Благодаря его сотрудникам в Вильнюс были доставлены архивы представительств Литвы, действовавших в период 1918–1991 годов, коллекции семей Лозорайтисов и Климасов, а также международные договоры Литвы, сохранившиеся в Канаде.