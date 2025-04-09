Дипломатическое наследие семьи Бачкисов передано в Центральный госархив

Семья Бачкисов передала в архив на хранение несколько файлов о деятельности посла во Франции Ричардаса Бачкиса в период 1994–1998 годов, свидетельствующих о многолетней вовлеченности этого управленца, педагога и председателя литовской общины во Франции в дипломатическую деятельность.

„Это не первый переданный архив — как документы отца кардинала, так и его брата — из их деятельности для литовской дипломатии и Литовского государства. Это очень важно для нас, заботящихся об институциональной и государственной памяти, потому что это свидетельствует о преемственности — от межвоенного периода, от Литвы 1918 года, до Литвы 1990-х годов“, — цитируется в сообщении министр иностранных дел Кястутис Будрис.