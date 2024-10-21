2024.10.21 12:04

Диана Науседене в кругу особых людей позировала для обложки журнала

 
ru.DELFI.lt
Diana Nausėdienė, Gitanas Nausėda
Diana Nausėdienė, Gitanas Nausėda
ФОТО: Elta, „Elle Ukraine“ socialinių tinklų nuotr.

Супруга президента Литвы Гитанаса Науседы Диана Науседене участвовала в особой фотосессии – вместе с первыми леди других стран и мужьями премьер-министров позировала для обложки журнала. Фото уже делятся в социальных сетях.А на странице Elle Ukraine в Instagram есть и короткая история этой обложки.

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Первый раз в истории не только украинской, но и мировой истории ELLE на обложке запечатлены жены семи глав государств и премьер-министров, а также мужья премьер-министров – почетные гости IV саммита дам и джентльменов, который в 2021 г. основала Елена Зеленская“, – сказано на странице Elle Ukraine в Instagram.

Фотосессия состоялась в галерее „Хлібня“ на территории Национального музея-заповедника „София Киевская“. Тема саммита в этом году была „безопасность детей“.

На фото видно, что леди других стран выбрали светлые тона одежды, а Науседене выбрала темный костюм.

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