Диана Науседене в кругу особых людей позировала для обложки журнала

Знакомьтесь с новым печатным номером ELLE Ukraine!
Первый раз в истории не только украинской, но и мировой истории ELLE на обложке запечатлены жены семи глав государств и премьер-министров, а также мужья премьер-министров – почетные гости IV саммита дам и джентльменов, который в 2021 г. основала Елена Зеленская“, – сказано на странице Elle Ukraine в Instagram.
Фотосессия состоялась в галерее „Хлібня“ на территории Национального музея-заповедника „София Киевская“. Тема саммита в этом году была „безопасность детей“.
На фото видно, что леди других стран выбрали светлые тона одежды, а Науседене выбрала темный костюм.