Диана Науседене в кругу особых людей позировала для обложки журнала

Первый раз в истории не только украинской, но и мировой истории ELLE на обложке запечатлены жены семи глав государств и премьер-министров, а также мужья премьер-министров – почетные гости IV саммита дам и джентльменов, который в 2021 г. основала Елена Зеленская“, – сказано на странице Elle Ukraine в Instagram.