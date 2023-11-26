Диагноз услышала в 15 лет: как жить с диабетом, и что должны знать здоровые

Валавичюте заметила, что поддержка очень важна, поэтому в социальных сетях группы легко доступны. Кроме того, есть отдельная группа для родителей, которые воспитывают детей с диабетом: они тоже нуждаются в поддержке. По словам женщины, люди, которым эта болезнь незнакома, нередко теряются: не знают, чем угощать, что делать, как общаться с больными диабетом.

"Я думаю, в обществе мы еще многих тем боимся, не спрашиваем и создаем свое представление, как быть, что делать. Первое, если возникают вопросы, – спрашивайте. Спрашивайте, хочу ли я, чтобы на столе был кусок торта, или мне все равно; я сама сознательно понимаю, могу принимать решение, хочу я этот торт или нет, могу его есть или нет. Я думаю, при многих болезнях не запрещено спрашивать и интересоваться. Если человеку сложно, он не может ответить, он скажет: "Извините, но сейчас я не хочу об этом говорить", – сказала активистка.