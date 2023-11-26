Диагноз услышала в 15 лет: как жить с диабетом, и что должны знать здоровые

Болезненные исследования сменили технологии
Активистка Гедре Валавичюте заболела сахарным диабетом в 15 лет. По словам молодой женщины, болезнь изменила ее жизнь, надо было ежедневно брать кровь из пальца и измерять количество глюкозы, поскольку тогда еще не было сенсорных датчиков.
Сейчас сенсорный прибор значительно облегчает жизнь – не надо постоянно колоть пальцы, гадать, почему так себя чувствуешь.
"Раньше надо было брать кровь из пальца, измерять уровень сахара, сейчас появились датчики, которые круглые сутки шлют информацию. Проблема была в том, что, когда берешь кровь, видишь только ситуацию в момент, когда была взята кровь. А что было до и после – неизвестно. Сейчас датчик показывает, какой была ситуация на протяжении всего дня", – сказала Валавичюте.
Еда, спорт, стресс, даже изменение баланса гормонов - все это влияет на диабет. Активистка сказала, что те, кто не знаком с болезнью, не понимают, чем отличается диабет I и II типа.
"Больной диабетом I типа зависит от инсулина, его поджелудочная его не производит. У больных диабетом II типа поджелудочная производит инсулин, ее деятельность можно активировать с помощью лекарств, питания, образа жизни. Думаю, обществу не хватает понимания того, что такое диабет. Больные диабетом I типа чаще носят датчики, как я. А больным диабетом II типа датчики не компенсируют, у них они бывают реже", – сказала собеседница.
Мифы о сахаре
Валавичюте заметила, что эта болезнь все еще овеяна мифами.
"Один из главных мифов, с которым я часто сталкиваюсь, – когда видят мой датчик, и я говорю, что болею диабетом, говорят: "Так тебе нельзя есть сахар". Это самый большой миф. Я могу, только надо следить, как сахар будет действовать на кривую данных и на мое здоровье. Мифы есть, но понемногу они развеиваются, когда ты можешь вслух отвечать на вопросы. Диабет I типа - не из-за сахара", – пояснила молодая женщина.
Производители систем контроля за глюкозой решили шире распространять информацию с помощью фотографии. На фотосессию в Лондоне приглашали людей со всего мира. Литву там представляла Валавичюте.
"Это был веселый опыт. Один из создателей инвестирует в создание общины, хочет показать, что жить с датчиками легче. Пригласили, как они говорят сами, борцов Dexcom, и у нас была фотосессия – надо было показать, как ты себя чувствуешь, что в тебе происходит, что ты чувствуешь. Приятно было встретить людей из других стран, мы обменивались с ними опытом. С диабетом не надо бороться, с ним надо учиться жить", – сказала собеседница.
Активистка сказала, что для больных важно общение, поскольку каждый день бывают вопросы.
"Эта болезнь проявляется разными способами, поэтому важна поддержка и общение. Особенно важно вновь заболевшим знать, что точно со временем станет легче и проще. В общине всегда это услышишь", – сказала Валавичюте.
Главное – поддержка и информация
Валавичюте заметила, что поддержка очень важна, поэтому в социальных сетях группы легко доступны. Кроме того, есть отдельная группа для родителей, которые воспитывают детей с диабетом: они тоже нуждаются в поддержке. По словам женщины, люди, которым эта болезнь незнакома, нередко теряются: не знают, чем угощать, что делать, как общаться с больными диабетом.
"Я думаю, в обществе мы еще многих тем боимся, не спрашиваем и создаем свое представление, как быть, что делать. Первое, если возникают вопросы, – спрашивайте. Спрашивайте, хочу ли я, чтобы на столе был кусок торта, или мне все равно; я сама сознательно понимаю, могу принимать решение, хочу я этот торт или нет, могу его есть или нет. Я думаю, при многих болезнях не запрещено спрашивать и интересоваться. Если человеку сложно, он не может ответить, он скажет: "Извините, но сейчас я не хочу об этом говорить", – сказала активистка.
Она советует, если вы отправляетесь в поездку с человеком, у которого диабет, понять, что не всегда сахар - зло. Она пояснила, к примеру, что если сильно падает уровень глюкозы, то его надо восполнить. Валавичюте рекомендует отказаться от страха и говорить, ведь только так можно развеять мифы.