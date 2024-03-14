ДГБ Литвы оценил нападение на российского оппозиционера Волкова

"Моя оценка, оценка ДГБ – нам, наверное, чего доброго, надо больше внимания уделять охране представителей российской оппозиции", – сказал он 14 марта после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Мы активно делимся информацией, которую получаем по разным каналам. Всей информацией мы делимся с полицией", – заметил он.

Яунишкис призвал представителей оппозиции и самих больше заботиться о своей безопасности.

"Призываю еще больше заботиться о своей безопасности, больше, чем до сих пор", – призвал директор ДГБ.

"Сам случай Волкова только показывает, что, вероятно, к вопросу безопасности не относились с должной серьезностью", – предположил он.

На вопрос, выяснились ли какие-либо детали нападения на Волкова, глава ДГБ сказал, что не может это комментировать, пока ведется расследование. Однако он сказал, что, по оценке разведки, этот выпад связан с деятельностью российских спецслужб.