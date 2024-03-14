ДГБ Литвы оценил нападение на российского оппозиционера Волкова

"Моя оценка, оценка ДГБ – нам, наверное, чего доброго, надо больше внимания уделять охране представителей российской оппозиции", – сказал он 14 марта после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
"Мы активно делимся информацией, которую получаем по разным каналам. Всей информацией мы делимся с полицией", – заметил он.
Яунишкис призвал представителей оппозиции и самих больше заботиться о своей безопасности.
"Призываю еще больше заботиться о своей безопасности, больше, чем до сих пор", – призвал директор ДГБ.
"Сам случай Волкова только показывает, что, вероятно, к вопросу безопасности не относились с должной серьезностью", – предположил он.
На вопрос, выяснились ли какие-либо детали нападения на Волкова, глава ДГБ сказал, что не может это комментировать, пока ведется расследование. Однако он сказал, что, по оценке разведки, этот выпад связан с деятельностью российских спецслужб.
"По нашей оценке, похоже, это работа российских спецслужб. Видно, сделано с помощью какого-то завербованного человека", – предположил он.
"Это только показывает, что режим настроен на серьезные акции – мы должны серьезно переосмыслить оценку угроз (...), предпринять соответствующие меры", – сказал он.
В среду ДГБ указал, что нападение на Волкова, вероятно, организованная и осуществленная российскими спецслужбами операция.
Литовская разведка связывает это с попытками Кремля остановить проекты российской оппозиции, связанные с приближающимися недемократическими президентскими выборами.
12 марта вечером в Вильнюсе неизвестные напали на близкого соратника покойного Алексея Навального, бывшего руководителя его предвыборного штаба Леонида Волкова. Нападение было совершено 12 марта, в 22.06 ч. около его дома в столице Литвы, на ул. Жуведру. Нападавший подождал, пока Волков припаркуется во дворе, тогда выбил молотком окно в машине, распылили в глаза слезоточивый газ и стали бить. Нанесено не менее 15 ударов, сломана рука.
Яунишкис не исключает, что во время президентских выборов, которые начнутся в России 15 марта, возможны разные провокации в Литве. Он сказал, что все службы готовятся к такому сценарию.
"Вне всякого сомнения, мы говорим с разными учреждениями, предупреждаем о дополнительной бдительности во время президентских выборов в России. Мы не исключаем возможности разных провокаций", – сказал журналистам Яунишкис.
"Чего ждать – наверное, будет опять какое-то запугивание оппозиции, какие-то заявления МИД ли какая-то истерика на тему, что кто-то где-то кому-то не дал голосовать или какие-то ведомства этому помешали", – прибавил он.
Глава ДГБ считает, что и нападение на Волкова - попытка запугать российскую оппозицию, чтобы она не проводила акции протеста.
"Очень вероятно, что это подготовка к этим псевдовыборам в России. По нашей оценке, проводят запугивание, чтобы оппозиция не смела протестовать", – сказал глава ДГБ.
Яунишкис заверил, что ДГБ свою работу делает и информацией о возможных угрозах и провокациях делится с ответственными ведомствами.
"Проводятся разные межведомственные координационные встречи. Бдительность повышен", – заверил директор ДГБ.
"О других методах я не хочу говорить в эфире, но гарантирую, что определенные меры приняты", – прибавил он.