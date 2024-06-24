Девушка сдавала экзамен в русскоязычной школе: никто на мои слова не реагировал

В редакцию портала Delfi пришло письмо матери выпускницы Инги, которая рассказала, что ее дочь сдавала экзамен по литовскому языку в одной школе с русским языком обучения.
„Моей дочери „повезло“ - она попала в класс, где было 10 ребят из школы с русским языком обучения, из литовской школы она была одна, по-русски она не понимает“, – рассказала Инга.
По словам женщины, с детьми общалась специалист, которая говорила только по-русски.
„Дочь сказала: „извините, я по-русски не понимаю…“. Но по-литовски никто не стал говорить“, – писала Инга. Она сказала, что из 17 выпускников школы, в которой учится ее дочь, некоторые другие также фиксировали такие нарушения.
Инга хотела, чтобы об этом написали, чтобы другие дети не попали в подобную ситуацию.
Национальное агентство образования (НАО) пояснило, что экзамены проводят в центрах, которые выделяют муниципалитеты с учетом числа сдающих экзамены и места регистрации выпускников. Состав каждой каждой группы утверждает муниципалитет, пояснила представитель НАО Юргита Кажукаускайте-Саркницкене.
По ее словам, все требования перечислены в порядке проведения экзаменов на аттестат зрелости.
„Учителя, работающие в школах, обязаны владеть литовским языком.
НАО утверждает инструкции к проведению каждого экзамена, регламентирует порядок его проведения. Инструкции подготовлены на литовском языке. Исключение делают только для украинцев, для них инструкции переводят на украинский“, – пояснила специалист.
Вильнюсский муниципалитет отмечает, что требования к проведению экзамена, которые должны зачитать ученикам работники, составлены на литовском языке и их передают комиссии только в утро проведения экзамена.
„Если учеников знакомят с правилами на русском, то специалист должен озвучивать их на государственном языке и потом переводить текст на русски. Такое действие, по мнению муниципалитета, было бы недопустимым, поскольку можно допустить ошибки при переводе, а дословный перевод может привести к искажению правил“, – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.
По его словам, по просьбе муниципалитета директор гимназии поговорила со всеми специалистами, которые работали на экзамене по литовскому языку и литературе.
„Все они утверждают, что читали инструкции по-литовски. Правда, некоторые ученики в процессе ознакомления с правилами задавали вопросы по-русски, например, „можно ли к компьютеру?“, „можно ли выйти в туалет?“. Им отвечали по-русски, но ответы были короткими, чтобы не мешать работе других. Никаких замечаний или жалоб в связи с тем, что кто-то говорил по-русски, во время ознакомления с правилами проведения экзамена не было“, – сказал Грубинскас.