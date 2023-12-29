Девочка из Литвы стала победительницей Международного детского конкурса моделей

Паулина в сшитой мамой платье выступила на сцене тбилисского Академического театра им. Шота Руставели. Девочка покорила комиссию своей естественностью. Комиссия состояла из представителей 15-ти стран.

"Она выиграла Grand Prix в театре им. Ш.Руставели в Грузии. Когда она шла в вечернем платье, все члены жюри, их было 15, слышали скандирование имени Паулины", – сказала директор студии мод и танца Grožio mozaika Лаймуте Янцявичене.

Победительница конкурса красоты – скромная, неизбалованная девочка, о своей победе она даже не стала рассказывать одноклассникам. Ее поздравили только близкие подруги.

"Да, несколько подруг. Всего несколько. Может, другие не осмелились, я недавно в этой школе", – сказала победительница конкурса Паулина Паслаускайте.

Девочка, получив корону, так расчувствовалась, что расплакалась. Она не ожидала, что станет победительницей. Пока ее корона лежит дома в шкатулке. Мама девочки сама шьет все платья и маски для выступлений дочери.