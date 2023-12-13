Детское шампанское дети не пьют, зато могут покупать безалкогольную водку: у торговцев есть объяснение

Во время дискуссии вспомнили о том, что в Литве в 2019 году запретили продажу детского шампанского, производство игрушек и других товаров, имитирующих алкогольные напитки и их тару.
Авторы поправок указали, что такие товары, включая безалкогольные напитки, детское шампанское, пунш, воспитывают привычку к употреблению алкоголя и показывают, что взрослые терпимо относятся к тому, что дети употребляют алкоголь.
"Если мы хотим, чтобы наши дети не пили алкоголь, не надо программировать в них определенные модели поведения с детства, поэтому, я думаю, что отказ от таких товаров логичен, в сфере контроля над табаком такой запрет уже действует. Помните, раньше были шоколадные сигареты, сигареты-жвачки", – сказал тогда тогдашний министр здравоохранения Аурелиюс Верига.
Однако все безалкогольные напитки, даже шампанское, дети могут свободно покупать в магазинах Литвы.
По оценке специалистов Департамента по контролю над употреблением табака и алкоголя, безалкогольные напитки могут снизить вред от алкоголя, если их будут пить взрослые, но в случае с детьми это работает не так.
"Безалкогольные напитки своим вкусом и видом напоминают алкоголь, поэтому незаметно могут выработать привычку к алкоголю, сделать его приемлемым, а такие напитки могут стать популярными среди детей. Поэтому не только государство должно защищать детей, но и родители должны четко проводить границы - пиво без алкоголя не для детей", – подчеркнула заместитель главы департамента Гражина Белян.
Она поделилась данными специалистов других стран, согласно которым, даже если детям давать безалкогольное пиво, они привыкают к горькому вкусу хмеля. Поэтому во взрослом возрасте увеличивается риск того, что ребенок будет употреблять алкоголь.
Белян подтвердила, что в Литве не запрещено продавать безалкогольное, пиво, вино и водку детям. Также не запрещена реклама безалкогольных напитков.
На вопрос, какой порядок в этом плане действует в магазинах сети Maxima, представитель сети Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала, что компания действует в рамках закона.
"Мы делаем все, чтобы алкогольные напитки не продавали лицам младше 20 лет. Поскольку на безалкогольное пиво, сидр или вино этот запрет не распространяется, их могут покупать покупатели всех возрастов, – сказала представитель сети. – Если покупатель покупает алкоголь, кассир просит предъявить документ, удостоверяющий личность. Но на покупателей безалкогольных аналогов это требование не распространяется. В противном случае тут можно было бы усмотреть дискриминацию по возрастному принципу".
Такой же порядок действует и в магазинах сети IKI, сказала ее пресс-секретарь Вайда Будрене.
Белян сказала, что очень важна превентивная работа с детьми в семьях и в школах.
Специалист заметила, что очень важно, чтобы родители укрепляли связь с детьми и говорили с ними о вреде алкоголя и психоактивных веществ на физическое и психическое здоровье.
"В Литве в этом плане многие родители ведут себя достаточно пассивно. Когда ребенок начинает посещать школу, родители с облегчением снимают с себя ответственность – перебрасывают ее на школу, – заметила Белян. – В школах дети получают немало информации, но роль родителей остается самой важной".
По словам Белян, важно, чтобы родители следили за социальным поведением ребенка, интересовались с кем и где он встречается, проводит время, следили за учебой ребенка. Родители также должны формировать отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ и установить четкие правила, нормы поведения в семье, чтобы ребенок знал о последствиях нарушений правил.