Детектив в Вичунай около дома мэра Каунаса – на проблему внимание обратили соседи

Ранее редакция Kas vyksta Kaune уже получала письмо, в котором сообщалось, что проехать по этой улице невозможно, она засеяна травой, на ней расставлены камни.
Журналисты интересовались, будет ли возобновлено движение по этой улице.
„Восстанавливать движение на этом участке улицы не планируется, поскольку дорога не оборудована. Горсовет не включал этот участок дороги в список ремонтируемых“, – сказал представитель Каунасского муниципалитета Алоизас Пакальнишкис.
На аэрофотографическом снимке видно, что на улице установлены фонари. Это подтвердил и пресс-секретарь муниципалитета Арнольдас Букялис. По его словам, фонари там появились в 2016 году.
Если по этой улице не ходят и не ездят, зачем там устанавливали фонари, как на дорога, по которым ездят автомобили?
Рядом с этим участком ул. Кронё стоят дома мэра Каунаса и его сына Дайнюса.
Вероятно, дорогу перекрыли, чтобы мимо домов никто не ездил.
Муниципалитет на ул. Кронё воюет с соседями мэра.
Портал Kas vyksta Kaune напоминает, что несколько недель назад на участке 43 на ул. Кронё работники муниципальной компании Kauno švarадемонтировали забор у дома одного из местных жителей. При этом присутствовала полиция и работники муниципалитета. Забор из-за росших там туй оказался на государственной земле, захватив около 50 см.
Жителю до 30 мая дали срок, чтобы перенести забор, однако еще до этого срока была устроена показательная акция, а мэр заявил, что не потерпит „гавнюков“.
Житель, забор которого разобрали, участвовал в деятельности Вичунской общины, которой удалось остановить планы сына мэра Шарунаса Матийошайтиса построить на участке ул. Тауракемё, 2С, пять многоквартирных домов.
Журналисты Kas vyksta Kaune зафиксировали, что у самого мэра туи выходят за пределы участка и закрывают часть дороги.
То же самое видно и на участке сына мэра Дайнюса. Около его дома есть государственная земля, но попасть на нее не получится - путь перекрывают сваленные там сучья деревьев.