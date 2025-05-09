Детектив в Вичунай около дома мэра Каунаса – на проблему внимание обратили соседи

Ранее редакция Kas vyksta Kaune уже получала письмо, в котором сообщалось, что проехать по этой улице невозможно, она засеяна травой, на ней расставлены камни.

Журналисты интересовались, будет ли возобновлено движение по этой улице.

„Восстанавливать движение на этом участке улицы не планируется, поскольку дорога не оборудована. Горсовет не включал этот участок дороги в список ремонтируемых“, – сказал представитель Каунасского муниципалитета Алоизас Пакальнишкис.

На аэрофотографическом снимке видно, что на улице установлены фонари. Это подтвердил и пресс-секретарь муниципалитета Арнольдас Букялис. По его словам, фонари там появились в 2016 году.